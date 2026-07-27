V napadu z nožem v Parizu ranjene tri ženske

PARIZ > Po navedbah policije so bile v napadu okoli 11.30 po srednjeevropskem času na območju Porte de Clichy ranjene tri osebe, ki so jih odpeljali v bolnišnico.

Francoski notranji minister Laurent Nunez je na novinarski konferenci povedal, da je moški s kuhinjskima nožema napadel in ranil tri ženske, stare 19, 24 in 36 let, preden ga je obvladal in pridržal policist, ki ni bil na dolžnosti. Na pomoč policistu je nato priskočilo še več ljudi, ki so bili v bližini.

Dve od treh žensk sta resneje poškodovani, tretja pa jo je odnesla le z lažjimi poškodbami. Ena od njih je noseča.

Osumljenca za napad so pridržali, njegove identitete pa policija še ni razkrila, prav tako ni znan motiv za napad.

Nunez je povedal še, da je moški po aretaciji podajal zgolj nesmiselne izjave, in da pri sebi ni imel nobenega osebnega dokumenta.