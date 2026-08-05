V Nemčiji na zapor obsodili mlade skrajne desničarje

HAMBURG > Obtožence, ki so bili v času storitve kaznivih dejanj stari med 14 in 21 let, je sodišče obsodilo zaradi članstva v teroristični organizaciji ali njene podpore. Spoznalo jih je tudi za krive poskusa umora, požig, uporabo simbolov neustavnih organizacij ter načrtovanje napadov na domove prosilcev za azil in levo usmerjene aktiviste.

Obsodbe od 18 mesecev do pet let zapora jim je sodišče izreklo na podlagi kazenskega prava za mladoletnike. Najnižjo, pogojno kazen enega in pol leta zapora je izreklo najmlajšemu, 15-letnemu obsojencu. Skupno štirje obsojenci so sicer še vedno mladoletni. Trije so danes stari 17 let, dva 19 in dva 22 let, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Predsedujoči sodnemu senatu je dejal, da so mladeniči sprejeli skrajno desno ideologijo in da so želeli povzročiti kaos.

Nekateri so že izvedli nekaj napadov. Med drugim so oktobra 2024 podtaknili požar v kulturnem centru v mestu Altdoebern v vzhodni Nemčiji, neuspešno pa so januarja lani skušali podtakniti požar v azilnem centu v mestu Schmölln. Azilni center so porisali z nacističnimi simboli. Tožilstvo je poudarilo, da samo po naključju v teh napadih ni bil nihče poškodovan, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Policija jih je prijela maja lani. Po začetku sojenja je marca letos prijela še deset domnevnih članov te skrajne desničarske skupine. Tožilstvo je navedlo, da so ime Zadnji obrambni val izbrali zato, ker se imajo za "zadnjo obrambno črto nemškega naroda".

Člani in podporniki leta 2024 ustanovljene skupine so med seboj komunicirali preko spletnih klepetalnic. Kdor se je želel pridružiti, se je moral posneti, ko je na primer pretepel migranta, podtaknil požar ali narisal svastiko. Ocenjujejo, da je bilo v klepetalnico skupine vključenih okoli 200 ljudi.

Zaradi starosti obtožencev je sojenje po branju obtožnice marca potekalo večinoma za zaprtimi vrati. Sodba sicer še ni pravnomočna.

Primer je v Nemčiji sprožil razpravo o vse večji radikalizaciji mladih in porastu neonacizma, ki ga pogosto spodbujajo družbena omrežja.