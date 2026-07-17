V nesreči šolskega avtobusa v Ugandi 21 mrtvih

Avtobus je prevažal otroke z osnovne šole King David iz prestolnice Kampala, ki so na izletu obiskali slapove Sipi, nesreča pa se je zgodila med vračanjem s te turistične točke vzhodno od prestolnice.

Ugandska policija je na družbenem omrežju X zapisala, da je nesreča "terjala življenje ene odrasle osebe in 20 učencev, medtem ko so trije odrasli in več mladoletnikov utrpeli poškodbe". Dodali so, da so jih prepeljali v bolnišnico.

Policija je ob tem delila fotografijo močno poškodovanega in prevrnjenega avtobusa in zatrdila, da preiskava še poteka.

V Ugandi so smrtonosne nesreče z avtobusi relativno pogoste, navaja AFP. Ceste v tej vzhodnoafriški državi namreč veljajo za slabo vzdrževane. Oktobra lani je v podobni nesreči na eni od glavnih cest umrlo 46 ljudi.

Poročilo za leto 2024 pa kaže, da je na ugandskih cestah v 4434 smrtonosnih nesrečah umrlo 5144 ljudi.