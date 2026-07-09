V požaru tovarne blizu Aten več poškodovanih

Požar je gasilo 75 gasilcev, posredovali so tudi z 20 vozili, več specializiranimi vozili in gasilskim helikopterjem. Poskušali so preprečiti, da bi se plameni razširili na sosednje industrijske objekte, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Gost črn dim se je širil po okolici in je bil viden tudi iz središča Aten, tovarniška stavba pa je zaradi požara popolnoma uničena.