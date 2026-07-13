V Rusiji pred volitvami pridržali opozicijskega politika

Kot navaja francoska tiskovna agencija AFP, gre za enega redkih kritikov ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki niso v zaporu ali v izgonu.

Nadeždin je danes na družbenem omrežju Telegram sporočil, da "je prišla policija", kasneje pa je še objavil dokument, v katerem piše, da ga ruske oblasti obtožujejo "objavljanja ekstremističnih simbolov" v videoposnetku, objavljenem leta 2023. V tem je bila tudi fotografija preminulega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega.

Nadeždinov odvetnik je po navedbah ruskih medijev sporočil, da ga bodo pred sodišče pripeljali še danes. Ruske oblasti so Nadeždina pred tremi dnevi sicer razglasile za "tujega agenta". Nadeždin, ki je zbiral podpise za nastop na parlamentarnih volitvah, je prejšnji teden dejal, da mu ta oznaka ne bo preprečila kandidature in da se namerava zaradi "idiotske oznake" obrniti na sodišče.

"Sem edini opozicijski neodvisni kandidat v Rusiji, ki zbira podpise za kandidaturo," je dejal v videu, objavljenem na platformi Youtube, v katerem je neposredno kritiziral Putina. V njem je omenjal zlasti posledice vojne v Ukrajini, ki so po njegovem najbolj očitne na področju draženja energentov.

"Pot, na katero je Putin zapeljal to državo v 25 letih, je pot militarizacije, izolacionizma in avtoritarizma," je dejal in menil, da ta pot vodi v kaos, morebiti pa celo v ponovitev leta 1917, je zapisal in pri tem omenil leto ruske revolucije.