V streljanju na glasbenem festivalu v Torontu dva mrtva

TORONTO • Po prvih ugotovitvah preiskovalcev je na festivalu salse, na katerem se je zbralo okoli 13.000 ljudi, izbruhnilo streljanje. Strelca naj bi bila dva, našli so tudi dva kosa strelnega orožja, po navedbah policije pa je mogoče, da je bilo v strelski obračun vpletenih še več ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kanadski premier Mark Carney je na omrežju X sporočil, da je zgrožen, ob tem se je zahvalil policiji za hitro posredovanje, ki je morda preprečilo še večjo tragedijo.

Eden od udeležencev festivala je za AFP povedal, da so najprej mislili, da je ognjemet, šele nato so se zavedli, da je prišlo do streljanja in nastala je panika.