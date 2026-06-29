V streljanju na severu Nemčije šest mrtvih

HAMBURG > Žrtve streljanja - štiri ženske in dva moška - so bili socialni delavci, ki so delali v centru za pomoč materam in otrokom v središču mesta Stade. V času streljanja je bila v centru tudi trimesečna deklica z mamo, vendar nista bili poškodovani, je po poročanju tujih tiskovnih agencij povedala načelnica policije Kathrin Schuol.

Pojasnila je, da se je "osumljenec danes sestal z več žrtvami, da bi se pogovorili o skrbništvu nad njegovo trimesečno hčerko, ki je bila na kraju dogodka z materjo". Gre za 45-letnega Nemca turškega porekla iz Hannovra.

Policija je pred tem sporočila, da so streli odjeknili v bližini centra za pomoč materam in otrokom v središču mesta Stade, ki leži približno 50 kilometrov zahodno od Hamburga in ima okrog 50.000 prebivalcev.

Sprva so poročali o petih mrtvih, pozneje je v bolnišnici poškodbam podlegla še šesta žrtev. Ranjena je bila še ena oseba, a je v stabilnem stanju.

Zaradi morebitne povezave z napadom sta ob osumljencu v priporu tudi dve drugi osebi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Osumljenec je poskušal pobegniti z avtomobilom, ki ga je vozila 55-letna ženska, za katero se domneva, da ima "tesno povezavo z družino strelca", vendar so ju po kratkem pregonu ujeli, je še dejala Schuol.

Povedala je tudi, da je bil osumljenec policiji poznan že od prej, tudi zaradi groženj, vendar ga niso obravnavali kot potencialnega nasilneža. Prav tako ni imel dovoljenja za orožje, za zdaj niti ni jasno, kje in kako ga je dobil.

Nemčija ima sicer eno najstrožjih zakonodaj o lastništvu orožja v Evropi, zato so množični strelski napadi razmeroma redki.

Današnji strelski napad je bil eden najsmrtonosnejših v zadnjem času. Februarja 2020 je skrajno desni ekstremist v mestu Hanau ubil devet ljudi, marca 2023 pa je nekdanji član Jehovovih prič v Hamburgu ubil šest ljudi iz te skupnosti, nato pa je ustrelil še sebe.