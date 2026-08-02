V strmoglavljenju letala s turisti v Peruju 13 mrtvih

LIMA > Letalo je strmoglavilo okoli 20. ure po srednjeevropskem času, potem ko je vzletelo z letališča v Piscu, ki leži približno 240 kilometrov južno od prestolnice Lime.

"Imamo informacije, da je umrlo 11 potnikov in dva člana posadke. Glede na resnost nesreče ni preživelih. Doslej smo izvlekli štiri trupla," je novinarjem po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal predstavnik policije Jorge Andrade.

Vzrok strmoglavljenja letala še ni znan, oblasti pa so zagotovile, da bodo incident podrobno preiskale.