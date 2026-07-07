V teku z biki v španski Pamploni pet poškodovanih

PAMPLONA • Tradicionalni tek z biki poteka na praznik v čast mestnega svetnika San Fermina. V času praznika skupina ljudi vsako jutro skozi ulice Pamplone na približno 825 metrov dolgi progi do bikoborske arene preganja šest bikov, nekateri od njih tehtajo več kot 600 kilogramov, in več udomačenih volov. Pri tem sodelujejo predvsem mladi moški, vsako leto se jih ob preganjanju bikov poškoduje na desetine.

Od leta 1924 so zaradi te praznične dejavnosti zabeležili 16 smrtnih žrtev, nazadnje leta 2009. Skupine za zaščito živali že leta protestirajo proti tem tradicionalnem dogodku, ki poteka že od leta 1591. Kljub temu praznik še naprej privablja tisoče obiskovalcev z vsega sveta, predvsem iz Evrope, Avstralije, Azije in ZDA.