V Tirani na protestih izbruhnili spopadi s policijo

TIRANA • Protestniki zahtevajo opustitev gradnje letovišča na nenaseljenem albanskem otoku Sazan in v bližnjem obalnem kraju Zvernec, za katerim stojita Trumpova hči Ivanka Trump in njen soprog Jared Kushner. Projekt po njihovem prepričanju ogroža zaščiteno obalno območje Vjosa-Narta, kjer domujejo številne živalske vrste, med njimi plamenci, tjulnji in morske želve. Do današnjih izgredov je prišlo dva dni po torkovih protestih, na katerih so demonstranti z jajci obmetavali avtomobile poslancev, policija pa je aretirala šest ljudi.

The police responded with widespread violence today, on the 33rd day of protests in Albania, where demonstrators are demanding the resignation of Prime Minister Edi Rama and his government.#Tirana #Albania pic.twitter.com/ygGr0prR9f — Isa Myzyraj (@IsamyzyrajAlb) July 2, 2026

Policija je po poročanju AFP danes protestnikom zaprla pot z enotami za posredovanje ter proti njim uporabila solzivec in vodni top. Nekateri protestniki so poskušali prebiti policijski kordon, kar je privedlo do spopadov. Zaradi predmetov, ki so jih metali protestniki, je bilo po navedbah policije poškodovanih devet policistov. Več udeležencev protestov so pridržali.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Avlonya kentindeki Zvernec bölgesinde yapılması planlanan turizm projesine karşı başlatılan ve bir ayı aşkın süredir devam eden gösteriler kapsamında Meclis binası önünde protesto düzenlendi



• Protesto esnasında polis ve göstericiler arasında… pic.twitter.com/e3PHUSaOdG — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 2, 2026

Val protestov že od konca maja

Načrte za gradnjo letovišča so prvič predstavili leta 2024, zadnji val protestov pa se je začel konec maja, ko so se na plažah pojavile bodeča žica in gradbeni stroji. Nasilje pomeni odmik od dosedanjih večinoma mirnih protestov, ki se jih udeležuje na tisoče ljudi. Premier Edi Rama medtem vztraja pri projektu in je junija dejal, da bodo investitorji v prihodnjih mesecih javnost osupnili s svojimi načrti.

Kushnerjev investicijski sklad Affinity Partners na nenaseljenem otoku Sazan načrtuje kompleks vil in hotelov s približno 10.000 hotelskimi sobami, vreden 1,4 milijarde evrov. Ločen projekt predvideva tudi gradnjo luksuznih hotelov v Zvernecu ob zaščitenem obalnem območju Vjosa-Narta.