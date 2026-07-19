V ZDA prišel vidni kubanski oporečnik, Rubio poziva k izpustitvi ostalih

Otero Alcantara, umetnik samouk uprizoritvenih umetnosti, kipar in slikar, se je na Kubi uveljavil leta 2020 kot eden od vodij protestnega gibanja umetnikov in intelektualcev San Isidro, ki se bori za svobodo izražanja. Leta 2024 so mu podelili norveško nagrado Rafto za človekove pravice zaradi "neustrašnega upora proti avtoritarizmu skozi umetnost", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na njegovem Facebook profilu so sporočili, da so ga iz močno varovanega zapora izpustili pod pogojem, da se nikoli več ne vrne na Kubo, kjer ga oblasti obtožujejo, da je v imenu Washingtona deloval z namenom destabilizacije države.

Prijeli so ga julija 2021 po udeležbi na najbolj množičnih protivladnih protestih v državi od kubanske revolucije pod vodstvom Fidela Castra leta 1959. Obsodili so ga na pet let zapora zaradi žalitve nacionalnih simbolov in motenja javnega reda. Mednarodna nevladna organizacija za človekove pravice Amnesty International ga je označila za zapornika vesti.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v soboto pozdravil njegov prihod v ZDA, Havano pa pozval k izpustitvi več kot 700 političnih zapornikov, ki naj bi bili po trditvah Washingtona zaprti na Kubi. V izjavi je dejal, da je bil "edini 'zločin' Otera Alcantare ta, da ni hotel molčati in da je svojo umetnost uporabil za to, da je zahteval temeljne svoboščine, ki jih navadnim Kubancem odrekajo že skoraj sedem desetletij".

Mednarodno skupnost je Rubio, čigar družina izvira s Kube, pozval, naj se pridruži ZDA pri zahtevi po končanju kršitev človekovih pravic kubanskega režima.

Otero Alcantara je v ZDA prispel v času naraščajočih napetosti med Washingtonom in Havano, ko predsednik ZDA Donald Trump s sankcijami vse boj krepi pritisk na tamkajšnji komunistični režim.

Med nedavnim zasedanjem Generalne skupščine ZN je ameriški veleposlanik Mike Waltz med razpravo o ameriških sankcijah proti Kubi med drugim v zrak dvignil fotografijo Otera Alcantare v znak obsodbe represije režima.