Več 10.000 zaposlenih pri Mercedesu v Nemčiji stavka

BERLIN, STUTTGART • Po navedbah sindikata se je okoli 20.000 zaposlenih udeležilo protesta pred obratom v mestu Sindelfingen blizu Stuttgarta. Tiskovni predstavnik Mercedesa je število udeležencev medtem postavil pri 10.000, navaja dpa.

"Zaposleni se ne strinjajo niti z načrti uprave niti z razgradnjo socialne države," je pred tem za dpa dejal predsednik sveta delavcev pri Mercedesu Ergun Lümali. Vodstvo Mercedesa je obtožil, da želi odpraviti težko pridobljene dosežke sindikata. Zaposleni pri Mercedesu so kritični do načrtovanih rezov v delovna mesta. V podjetju se, tako kot drugi nemški proizvajalci vozil, v luči kitajske konkurence, visokih stroškov energije in padca povpraševanja prizadevajo okrepiti konkurenčnost.

"Kdor želi resno govoriti o konkurenčnosti, se ne sme osredotočati na delovne pogoje," je v nagovoru zbranim v Düsseldorfu dejala predsednica sindikata IG Metall Christiane Benner. Po njenih besedah ključ do močne avtomobilske industrije leži v vlaganju v izdelke, proizvodne lokacije in zaposlene, ki so pripravljeni na prihodnost.

Protestni shodi širom Nemčije

Protestni shodi so po poročanju dpa potekali tudi v Untertürkheimu, Rastattu, Kuppenheimu, Bremnu, Berlinu, Hamburgu in Germersheimu. Po navedbah sindikata IG Metall se je teh shodov skupno udeležilo več kot 33.000 zaposlenih. Današnji protesti predstavljajo začetek širše kampanje omenjenega sindikata. "IG Metall ter delavci pri proizvajalcih in dobaviteljih bodo šefom avtomobilske industrije pripravili vroče poletje in jesen, dokler se bodo ti še naprej zanašali na odpuščanja in selitve, namesto da bi iskali resnične rešitve," so zapisali v sindikatu. Avtomobilski proizvajalci in dobavitelji so lani ukinili 50.000 delovnih mest, so opozorili v sindikatu.

Pri Mercedesu poudarjajo nujnost zniževanja stroškov

V odzivu na proteste so pri Mercedesu zapisali, da ostajajo zavezani odgovornemu dialogu. Po navedbah podjetja bi bilo morebitne posledice za proizvodnjo mogoče hitro ublažiti zaradi visoke stopnje prilagodljivosti v tovarnah. V pismu nemškim zaposlenim konec prejšnjega tedna je uprava Mercedesa navedla, da mora podjetje še naprej hitro zniževati stroške, da bi ostalo konkurenčno pri cenah izdelkov. "Kljub vsem našim prizadevanjem je trenutna situacija v Nemčiji kritična," je zapisano v pismu, ki ga povzema dpa.

Posebno izplačilo, ki naj bi bilo julija izplačano 108.000 delavcem podjetja Mercedes v Nemčiji, je bilo odloženo, pri čemer ga bo okoli 90.000 prejelo šele naslednje leto. Vodstvo namerava v prihodnjih tednih s svetom delavcem razpravljati tudi o podaljšanju delovnega časa brez dodatnega plačila.