Več dni po brodolomu v Indoneziji našli nekaj preživelih

Plovilo, na katerem je bilo več kot 70 ljudi, je v sredo potonilo južno od otoka Sulawesi.

Reševalci so danes našli moškega in žensko, ki jima je uspelo priti do majhnega otoka, potem ko sta se oklepala improviziranega pripomočka za plutje. Povedala sta, da štirim drugim brodolomcem, ki so bili z njima, ni uspelo preživeti.

"Nekateri so oslabeli in se niso mogli več držati splava, zato jih je sčasoma odneslo stran," je za AFP povedal predstavnik službe za iskanje in reševanje.

Pet drugih preživelih so iz vode rešili v soboto, potem ko so tri dni preživeli na odprtem morju. Ko je ladja potonila, so se oprijeli različnih kosov opreme oziroma improviziranih pripomočkov za plutje.

Med drugim so skupaj povezali plastične posode in kose plute ter splezali nanje. V soboto popoldne so peterico, utrujeno in oslabljeno po večdnevnem plutju, rešili lokalni ribiči, ki so nato po radiu na pomoč poklicali pristojne službe.

Po brodolomu še vedno pogrešajo 18 ljudi. V iskalni akciji sodeluje pet velikih ladij, izvidniško letalo in helikopter. Skupaj so doslej rešili približno 50 ponesrečenih.

Reševalci so pojasnili, da je bilo na seznamu potnikov navedenih le 50 ljudi, vendar je naknadno preverjanje pokazalo, da jih je bilo na ladji 78, še poroča AFP.