(VIDEO) Ameriško zvezno državo Missouri prizadele katastrofalne poplave

ST. LOUIS • Najbolj prizadeto je okrožje Reynolds, kjer so reševalci posredovali po delnem porušenju objekta v kampu Bearcat Getaway ob reki Black River. Oblasti domnevajo, da je voda odnesla do 17 ljudi, zato na območju poteka obsežna iskalno-reševalna akcija. Šerif okrožja Reynolds Caleb McCoy je sporočil, da so medtem našli vseh pet tabornikov, ki so bili sprva prijavljeni kot pogrešani, približno deset ljudi pa so rešili s strehe prenočišča Black River Lodge. V sosednjem okrožju Crawford so rešili najmanj tri ljudi, eno osebo pa še iščejo.

JAW-DROPPING AERIAL FOOTAGE from Lesterville, Missouri, after torrential rainfall triggered a Flash Flood Emergency early this morning. According to local reports, the Reynolds County Sheriff's Office responded to more than 90 water rescues as rapidly rising floodwaters inundated… pic.twitter.com/ZJr7iilmy9 — WeatherNation (@WeatherNation) July 11, 2026

Ameriška nacionalna vremenska služba je v petek zgodaj zjutraj za dele okrožij Reynolds in Iron razglasila izredne razmere zaradi hudourniških poplav. Reka Black River je narasla na rekordnih 8,75 metra, kar je najvišja raven doslej. Guverner Misurija Mike Kehoe je razglasil izredne razmere in poudaril, da so poplave zahtevale številne hitre reševalne akcije.

Catastrophic flooding has hit areas around the Black River in southeast Missouri, where 6 to 12 inches of rain fell Thursday night into early Friday.



Around 10 people had to be rescued from a rooftop, Reynolds County Emergency Coordinator Steve Chitwood told CNN.



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Na območju je od četrtka zvečer padlo več kot 300 milimetrov dežja. Pri kraju Redmondville, približno 110 kilometrov jugozahodno od St. Louisa, so namerili 311 milimetrov padavin. Nevihte so ponekod prinesle med 150 in 300 milimetrov dežja, kar je povzročilo obsežne hudourniške poplave.

Meteorologi ocenjujejo, da gre za dogodek, ki se statistično pojavi približno enkrat na tisoč let, in opozarjajo, da zaradi višjih temperatur ozračja in večje količine vlage postajajo tako ekstremni padavinski dogodki vse pogostejši. Meteorologi za ta konec tedna napovedujejo nove padavine, nevarnost poplav pa se bo razširila tudi na dele dolin rek Mississippi, Ohio in Tennessee ter osrednje Apalače.