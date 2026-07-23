Vojna na Bližnjem vzhodu močno zarezala v poslovanje EasyJeta

Britanski nizkocenovni letalski prevoznik EasyJet je v tretjem poslovnem četrtletju zabeležila 85 milijonov funtov (99,5 milijona evrov) dobička pred davki, kar je 70 odstotkov manj kot v enakem lanskem obdobju.

LONDON > Poleg velike rasti cen nafte je vojna na Bližnjem vzhodu zmanjšala povpraševanje po potovanjih, poslovne rezultate povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Stroški goriva EasyJeta so se v primerjavi z lanskim letom povečali za 105 milijonov funtov, so zapisali v letalskem prevozniku. Tudi izvršni direktor Kenton Jarvis je izpostavil, da je podjetje v tretjem četrtletju še naprej obvladovalo predvsem vpliv konflikta na Bližnjem vzhodu.

"Končni izid za poslovno leto 2026 je še vedno odvisen od rezervacij, pa tudi od cen goriva, ki so še naprej nestanovitne," so še zapisali v EasyJetu.

Podjetje, ki leti predvsem po Evropi, je sicer v središču vojne med dvema ameriškima zasebnima investicijskima družbama, ki se potegujeta za njegovo lastništvo. Letalska družba je podprla prevzemno ponudbo Apolla, potem ko je njegova ponudba v višini 7,15 funta na delnico premagala ponudbo družbe Castlelake v višini 6,90 funta na delnico.

Apollo ima v skladu z britanskimi predpisi čas do 7. avgusta, da poda zavezujočo ponudbo ali pa se umakne, medtem ko ima Castlelake čas do 3. avgusta.