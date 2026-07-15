Volilna komisija Wisconsina za Elona Muska predlaga kazenski pregon

MADISON • Komisija, v kateri sedijo trije demokratski in trije republikanski člani, je z izidom glasovanja pet proti ena presodila, da obstaja verjeten razlog za sklep, da je Musk prekršil zakon, ko je na družbenem omrežju objavil, da bo milijon dolarjev namenil ljudem, ki bodo glasovali na volitvah za člana vrhovnega sodišča Wisconsina, poroča televizija ABC.

Musk je med kampanjo trem volivcem izročil čeke v vrednosti milijon dolarjev, od tega dvema na zborovanju v Green Bayju le nekaj dni pred volitvami. Njegov politični akcijski odbor America PAC je poleg tega dva tedna pred volitvami ponujal po 100 dolarjev volivcem, ki so podpisali peticijo proti tako imenovanim aktivističnim sodnikom ali k podpisu pritegnili druge.

Ustanovitelj družbe SpaceX in izvršni direktor Tesle je bil eden glavnih finančnih podpornikov republikanskega kandidata Brada Schimla, ki je volitve izgubil proti demokratski kandidatki Susan Crawford.

Muskovo ravnanje je že predmet ločene civilne tožbe organizacije Wisconsin Democracy Campaign, ki želi doseči prepoved podobnih denarnih spodbud na prihodnjih volitvah. Tožba med drugim trdi, da so Musk in organizacije, ki jih financira, kršili prepoved podkupovanja volivcev in sodelovali v nezakoniti zaroti, poroča CNN.

Muskovi odvetniki so medtem vztrajali, da so bila izplačila izraz pravice do svobode govora, zaščitene z ustavo Wisconsina in ameriško ustavo. Po njihovih navedbah namen denarnih spodbud ni bil podpirati ali nasprotovati posameznemu kandidatu, temveč spodbuditi gibanje proti tako imenovanim aktivističnim sodnikom.