Zaradi požarov v madridski regiji izredne razmere, Španija za pomoč zaprosila EU

MADRID > Razglasitev izrednih razmer vladi omogoča hitrejšo mobilizacijo dodatnih virov, usklajevanje odziva pa je prevzela vojaška enota za izredne razmere.

Na območju madridske regije so zaradi gozdnih požarov 19.000 ljudi evakuirali ali pa so jim odredili, da morajo ostati v zaprtih prostorih, je danes sporočila predsednica regije Isabel Diaz Ayuso. Požare je označila za najhujše v zgodovini regije. Med evakuiranimi je tudi več kot 430 starejših oseb in invalidov iz petih domov za ostarele.

Požari so za "regijo, kjer je velika gostota stanovanj in prebivalstva, prava katastrofa," je poudarila. "Nismo doživeli še ničesar podobnega," je dodala na novinarski konferenci in poudarila, da je sedaj prednostna naloga reševanje življenj. Povedala je, da so obravnavali okoli sto ljudi zaradi lažjih poškodb, predvsem zaradi vdihavanja dima ali napadov tesnobe, medtem ko so ognjeni zublji na gosto naseljenem območju okoli španske prestolnice uničili okoli 6000 hektarjev površin in požgali najmanj 43 domov.

Dva od treh požarov zahodno od Madrida sta se medtem združila v enega, so sporočili gasilci, ki jim tega kljub prizadevanjem ni uspelo preprečiti.

Najbolj obsežen požar divja sto kilometrov severno od Madrida v provinci Guadalajara v osrednji Španiji. Tu so ognjeni zublji v tednu dni uničili že 32.000 hektarjev površin. Ogenj, ki je izbruhnil minuli četrtek na gozdnatem goratem območju, je uničil zelo veliko območje zlasti v nacionalnem parku Sierra Norte, kjer živijo ogrožene vrste orlov, volkov in metuljev.

Skupaj z gasilci, ki se borijo proti požaru v bližini mesta Avila v sosedni regiji Kastilja in Leon, je španska vlada mobilizirala skoraj 2000 gasilcev, vojakov in pripadnikov civilne garde. Pri gašenju jim pomaga osem helikopterjev, osem letal ter skoraj 300 kopenskih sredstev in vozil.

Notranji minister Fernando Grande-Marlaska je novinarjem povedal, da močni vetrovi, nizka vlažnost ter visoke temperature otežujejo boj z ognjem. Po pričakovanjih naj bi se sicer v soboto ohladilo.

Zaradi požarov je španska vlada danes v okviru evropskega mehanizma za civilno zaščito zaprosila za štiri letala za gašenje. Evropska komisija je nato sporočila, da so v pomoč Španiji mobilizirali štiri letala kanader za gašenje požarov, in sicer dve iz Grčije in dve iz Italije.

"Doživljamo dramatične razmere, ne le v španskih provincah, temveč tudi v regijah sosednjih držav," je pred tem danes na omrežju X zapisal španski premier Pedro Sanchez. Poudaril je, da je vlada za boj z ognjenimi zublji "mobilizirala vsa razpoložljiva sredstva".

Po podatkih Evropskega informacijskega sistema za gozdne požare (Effis) je od začetka leta po vsej Španiji pogorelo skoraj 130.000 hektarjev površin. Lani, ko so v državi zabeležili najhujšo sezono gozdnih požarov v novejši zgodovini, pa so ognjeni zublji uničili več kot 393.000 hektarjev površin.