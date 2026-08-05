ZDA bi naj skoraj izčrpale zaloge ključnih prestreznih raket

Po ocenah washingtonskega Centra za strateške in mednarodne študije (CSIS) so imele ZDA pred začetkom konflikta z Iranom na voljo približno 452 prestreznih raket THAAD in okoli 2200 najsodobnejših raket patriot, ki so jih sedaj večinoma porabili v vojni z Iranom.

Po navedbah virov CNN visoki vojaški poveljniki opozarjajo, da so zaloge ključnega streliva Pentagona "nevarno nizke".

Zaradi zmanjšanih zalog so zaskrbljenost izrazile tudi ameriške zaveznice v Perzijskem zalivu. Po navedbah več ameriških uradnikov te opozarjajo, da bi pomanjkanje sistemov zračne obrambe lahko oslabilo njihovo sposobnost prestrezanja iranskih raket in brezpilotnikov, če bi se razmere znova zaostrile.

Vprašanje zalog streliva je bilo po poročanju CNN znova izpostavljeno, preden se je predsednik ZDA Donald Trump odločil, da pretekli konec tedna prekliče načrtovane nove napade na Iran. To naj bi bil že najmanj drugi primer v zadnjih tednih, ko so njegovi vojaški svetovalci opozorili na zmanjšane zaloge ključnega orožja med razpravami o morebitni širitvi vojaških operacij.

Po navedbah virov je ameriška kopenska vojska med konfliktom porabila tudi skoraj vse zaloge natančnih raket dolgega dosega zemlja-zemlja. Agencija Reuters je pred tem poročala o zaskrbljenosti Pentagona zaradi zmanjšanih zalog tovrstnega orožja.

Glavni tiskovni predstavnik Pentagona Sean Parnell je za CNN zatrdil, da ima ameriška vojska na voljo vse zmogljivosti, potrebne za izvedbo operacij, kadar koli se za to odloči predsednik. Tudi Bela hiša je navedbe o pomanjkanju zavrnila. Tiskovna predstavnica Anna Kelly je dejala, da imajo ZDA več kot dovolj streliva in zalog za uresničitev vseh predsednikovih strateških ciljev.

Obrambni minister ZDA Pete Hegseth pa je v torek v objavi na družbenem omrežju X zanikal poročanje CNN, da bi ZDA v vojni z Iranom porabile skoraj 80 odstotkov zalog ključnih prestreznih raket. Ob tem je zapisal, da bi CNN moralo biti sram in pristavil: "Medijev, ki širijo lažne novice, ne sovražimo dovolj."

Analitiki opozarjajo, da je obnova zalog počasna. Pentagon po trenutnem načrtu dobav mesečno prejme približno 15 novih raket tomahawk in 20 raket patriot. Po ocenah CSIS bi lahko trajalo najmanj tri leta, da bi zaloge sistema THAAD znova dosegle raven pred konfliktom z Iranom.