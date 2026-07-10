ZDA trdijo, da se pogajanja z Iranom nadaljujejo

WASHINGTON, TEHERAN • "ZDA so še vedno zavezane iskanju rešitve, tehnična pogajanja se nadaljujejo," je za dpa povedal vladni uradnik. Dodal je, da ravnanje iranskega vodstva predstavlja nesprejemljivo kršitev memorandumom o soglasju, ki sta ga strani sklenili sredi junija.

Iranski mediji so v četrtek zvečer poročali o novih napadih. Neimenovan ameriški uradnik je medtem za CNN dejal, da ameriška vojska trenutno ne izvaja napadov na Iran. Da "niso seznanjeni z izraelsko vpletenostjo v napade na Iran v tem trenutku", pa naj bi sporočili izraelski uradniki.

Tarča domnevnega ameriško-izraelskega napada naj bi bilo vojaško poveljstvo na obrobju Bušerja, poročanje iranske državne tiskovne agencije Irna povzema francoska tiskovna agencija AFP. "Pred nekaj trenutki je vojaški štab na obrobju Bušerja napadel in zadel izstrelek ameriško-sionističnega sovražnika," je po navedbah Irne dejal namestnik guvernerja province Bušer Ehsan Jahanian.

Na Bližnjem vzhodu so se razmere znova zaostrile v noči na sredo, ko so ameriške sile odgovorile na iranske napade na ladje v Hormuški ožini, Iran pa se je odzval z napadi na ameriške cilje v regiji. Niz medsebojnih napadov se je odvil tudi v noči na četrtek in v četrtek tekom dneva.