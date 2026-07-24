ZDA uvedle nove carine za 60 držav, tudi za evropske

WASHINGTON • "Trgovinski partnerji, ki so se zavezali k sprejetju in učinkovitemu izvrševanju prepovedi uvoza blaga, proizvedenega s prisilnim delom, bodo imeli desetodstotne carine, trgovinski partnerji, ki niso sprejeli prepovedi uvoza, proizvedenega s prisilnim delom, pa 12,5-odstotne carine," je v izjavi sporočil urad ameriškega trgovinskega predstavnika Jamiesona Greerja.

Carine na večino uvoza iz 60 trgovskih partneric, kot so EU, Velika Britanija, Kitajska in Indija, so začele veljati danes ob šesti uri po srednjeevropskem času. Blago, ki je bilo že naloženo na plovila, je na zadnjem delu poti in bo ocarinjeno pred 28. julijem, bo teh novih carin oproščeno.

V EU so že pred dnevi sporočili, da so carine, zasnovane na podlagi domnevnega neukrepanja proti prisilnemu delu, neupravičene. "Te carine so neupravičene, v nasprotju z našim sporazumom o prosti trgovini in bi jih bilo treba odpraviti," je v odzivu poudaril avstralski minister za trgovino Don Farrell. Da Japonska obžaluje ukrep Washingtona, je sporočil tudi tiskovni predstavnik vlade v Tokiu. Novozelandski premier Christopher Luxon pa je dejal, da preiskava ZDA ni podala "tehtnih dokazov" v podporo trditvam v zvezi s prisilnim delom.

Danes se medtem izteka veljavnost desetodstotnih splošnih carin na ves uvoz v ZDA, ki jih je Donald Trump z izvršnim ukazom uvedel, potem ko je ameriško vrhovno sodišče februarja njegove tako imenovane vzajemne carine razglasilo za nezakonite.

Trump je v ponedeljek uvedel tudi dodatne 50-odstotne carine na določene izdelke iz Kanade. V Beli hiši so ukrep utemeljili z domnevno kanadsko diskriminacijo ZDA.