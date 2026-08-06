ZDA vrnile približno 100 milijard dolarjev pobranih carin
Svet
6. 08. 2026, 8:31 , posodobljeno: 6. 08. 2026, 8:31
Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa je od letošnje odločitve vrhovnega sodišča, da so tako imenovane vzajemne carine nezakonite, vrnila približno 100 milijard dolarjev, pobranih s temi nezakonitimi dajatvami, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki se sklicuje na sodne dokumente.
Omenjena vsota predstavlja okrog 60 odstotkov skupnega zneska 166 milijard dolarjev, ki jih je Trumpova vlada pobrala od ameriških uvoznikov.
Trump še vedno vztraja, da višje carine, ki jih uvaja, plačujejo tuje države, iz katerih prihaja blago v ZDA. Po razveljavitvi vzajemnih carin ameriški predsednik sicer dajatve uvaja po drugih zakonih. Tudi te pa so predmet tožb.
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