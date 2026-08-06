ZDA vrnile približno 100 milijard dolarjev pobranih carin

Omenjena vsota predstavlja okrog 60 odstotkov skupnega zneska 166 milijard dolarjev, ki jih je Trumpova vlada pobrala od ameriških uvoznikov.

Trump še vedno vztraja, da višje carine, ki jih uvaja, plačujejo tuje države, iz katerih prihaja blago v ZDA. Po razveljavitvi vzajemnih carin ameriški predsednik sicer dajatve uvaja po drugih zakonih. Tudi te pa so predmet tožb.