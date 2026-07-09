ZDA zadele približno 90 iranskih vojaških ciljev

"Ameriške sile so napadle približno 90 iranskih vojaških ciljev, vključno s sistemi zračne obrambe, obalnimi nadzornimi sredstvi, skladišči raket in brezpilotnih letal, pomorskimi zmogljivostmi in vojaško logistično infrastrukturo vzdolž iranske obale," je sporočilo centralno poveljstvo.

Iranski mediji so poročali o eksplozijah v bližini obalnih mest Bandar Abas in Sirik. Dva izstrelka naj bi zadela otok Abu Musa, enega od treh otokov v Perzijskem zalivu, ki so predmet spora med Iranom in Združenimi arabskimi emirati ter s katerim trenutno upravlja Iran. Eksplozije so odjeknile tudi na območjih mest Konarak in Čabahar ob obali Omanskega zaliva v jugovzhodni provinci Sistan in Beludžistan, poročanje iranskih medijev povzema BBC.

Poveljstvo je pojasnilo, da so napade izvedli, da bi dodatno oslabili zmožnost Irana za ogrožanje svobode plovbe v Hormuški ožini. "Ameriške sile ostajajo oprezne, smrtonosne in pripravljene na izvajanje operacij pod vodstvom vrhovnega poveljnika," je dodalo.

ZDA so cilje v Iranu napadle že v noči na sredo, in sicer kot odgovor na predhodne iranske napade na tri ladje v Hormuški ožini, pomembni plovni poti za energente iz Perzijskega zaliva. Nova napade je v sredo napovedal predsednik Donald Trump.

Do nove zaostritve razmer je prišlo potem, ko sta Washington in Teheran sredi junija v prizadevanjih za končanje vojne sklenila memorandum o soglasju.

Trump je v sredo na vrhu voditeljev zveze Nato v Ankari izjavil, da je premirja med državama konec, kar se njega tiče. Po njegovih besedah se ameriški pogajalci sicer lahko še naprej pogovarjajo s Teheranom, a s tem po njegovih besedah le tratijo svoj čas.