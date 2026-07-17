ZDA zaostrujejo vizumska pravila za študente in tuje novinarje

Po novi ureditvi bodo imetniki študentskih vizumov (F) in vizumov za študijske izmenjave (J) lahko v ZDA bivali največ štiri leta oziroma do zaključka študijskega programa, če ta traja krajši čas, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tuji novinarji z vizumi I bodo lahko ostali največ 240 dni, kitajski državljani pa 90 dni. V vseh primerih bo mogoče zaprositi za podaljšanje bivanja, ne da bi morali zapustiti državo.

Ameriško ministrstvo za domovinsko varnost je ob sprejetju pravil navedlo, da dosedanji sistem, ki ni določal časovne omejitve bivanja za te vizumske kategorije, otežuje nadzor nad izpolnjevanjem pogojev za zakonito bivanje. Po navedbah ministrstva so nekateri tuji državljani izkoriščali možnost neomejenega podaljševanja študija za podaljševanje bivanja v ZDA.

Minister za domovinsko varnost Markwayne Mullin je sporočil, da bodo nova pravila zagotovila, da se bodo tuji študenti osredotočili na dokončanje študija in se po njegovem zaključku vrnili v matične države.

Nova ureditev je naletela na kritike organizacij za zaščito svobode medijev in visokošolskih ustanov. Organizacija Novinarji brez meja je ocenila, da bodo omejitve bistveno otežile delo tujih dopisnikov v ZDA, Odbor za zaščito novinarjev pa je ukrep označil za dodatno omejevanje medijske svobode.

Nasprotovanje so izrazile tudi organizacije s področja visokega šolstva, ki opozarjajo, da bi strožja pravila lahko zmanjšala privlačnost ameriških univerz za tuje študente. Po uradnih podatkih je v študijskem letu 2023/24 v ZDA študiralo več kot 1,1 milijona mednarodnih študentov, ki so leta 2023 ameriškemu gospodarstvu prispevali več kot 50 milijard dolarjev.