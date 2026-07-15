ZDA znova blokirajo iranska pristanišča, Trump grozi z napadi na mostove in elektrarne

WASHINGTON • Blokada, ki ladjam preprečuje dostop do iranskih pristanišč prek Hormuške ožine, je začela veljati v torek ob 22. uri po srednjeevropskem času. Centcom je sporočil, da so ameriške sile že uro pred začetkom blokade začele nove napade na zmogljivosti, ki jih Iran uporablja za napade na tovorni ladijski promet v Hormuški ožini. Obseg napadov ni bil takoj znan, je poročala televizija CNN.

Iranska državna tiskovna agencija Irna je poročala o eksplozijah v pristaniškem mestu Bandar Abas, na območju Sirika ter na otoku Hengam v provinci Hormozgan ob Hormuški ožini. Po navedbah Irana so ameriški izstrelki zadeli več območij v regiji. Iran je medtem sporočil, da je z brezpilotniki napadel ameriško letalsko oporišče Al Azrak v Jordaniji, kjer naj bi bili poškodovani območje z lovci F-18, nastanitveni objekt in hangar. Ciljali so tudi ameriške zmogljivosti v Bahrajnu.

Iran zavrača nova pogajanja, Trump grozi z novimi napadi

Iranski namestnik zunanjega ministra Kazem Garibabadi je dejal, da Teheran po propadu memoranduma o soglasju z ZDA nima več nobenih obveznosti iz tega dogovora, katerega cilj je bil končati vojno. Dodal je, da Iran ne namerava zaprositi za nova pogajanja in da je odgovornost za propad dogovora na strani Washingtona.

Ameriški predsednik Trump je v torek znova zaostril retoriko do Irana, ko je v pogovoru za televizijo Fox News napovedal, da bo ameriška vojska prihodnji teden napadla iranske elektrarne in mostove, če se Teheran ne bo vrnil za pogajalsko mizo. Po njegovih besedah se bodo napadi nadaljevali, dokler sam ne odloči drugače, ni pa izključil niti možnosti napotitve kopenskih sil, čeprav je dejal, da si tega ne želi.

Obe državi nadaljujeta politični in gospodarski pritisk

Iran je znova pozval k sklenitvi dogovora z ZDA in opozoril, da od države sicer ne bo ostalo nič. Pred tem je preklical ponedeljkovo napoved o uvedbi 20-odstotnega nadomestila za ladijski promet skozi Hormuško ožino ter dejal, da bodo varovanje plovbe namesto tega nadomestile naložbe zalivskih držav v ZDA.

Ameriško finančno ministrstvo je medtem uvedlo nove sankcije proti Iranu. Zamrznilo je več kot 130 milijonov dolarjev kriptovalut, domnevno povezanih z iransko centralno banko ter uvedlo sankcije proti več kot 50 posameznikom in organizacijam, ki naj bi sodelovali pri izogibanju sankcijam.

V ameriškem senatu je vojna z Iranom medtem povzročila politične zaplete. Demokratski senatorji so blokirali začetek obravnave letnega zakona o financiranju obrambne politike, saj zahtevajo več pojasnil vlade o strategiji in ciljih vojaškega posredovanja v Iranu. Predlog zakona ni zbral potrebne podpore, čeprav je za sprejetje še veliko časa.