Zelenski srečanje s Trumpom v Beli hiši opredelil kot pozitivno

WASHINGTON > Voditelja sta za zaprtimi vrati govorila nekaj več kot uro, osrednje teme pa so bile nadaljnja ameriška vojaška pomoč za Ukrajino, krepitev zračne obrambe ter možnosti za oživitev diplomatskih prizadevanj za končanje vojne z Rusijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zelenski je na omrežju X sporočil, da je imel s Trumpom dobro srečanje, pri čemer je poudaril pomen nadaljnjega strateškega partnerstva med državama. "Naša najpomembnejša prednostna naloga ostaja protiraketna obramba in strateško sodelovanje z ZDA. Treba se je približati miru," je zapisal ukrajinski predsednik.

Do srečanja je prišlo v času, ko se okrepljeni spopadi med Rusijo in Ukrajino nadaljujejo. Obe strani v zadnjih tednih stopnjujeta napade z brezpilotniki in raketami dolgega dosega, medtem ko ameriška diplomatska prizadevanja za konec vojne ostajajo brez vidnejšega napredka.

Visok ukrajinski predstavnik je v izjavi za AFP dejal, da je bil glavni cilj Zelenskega zagotoviti dodatne zmogljivosti za zaščito ukrajinskega zračnega prostora. Kijev si prizadeva predvsem za nove dobave raket za sisteme protizračne obrambe Patriot.

Ameriški mediji sicer poročajo, da so omenjene rakete med strelivom, ki naj bi ga ZDA primanjkovalo zaradi nadaljnjega obstreljevanja z Iranom.

Trump je medtem nekoliko spremenil odnos do Ukrajine, ki je bil ob začetku njegovega mandata precej ostrejši. Med drugim je Kijevu celo ponudil licence za domačo proizvodnjo raket za sisteme Patriot. Zelenski je v objavi na X omenil, da sta govorila tudi o tem, ni pa potrdil nobenega konkretnega dogovora.

Predsednik ZDA je sicer ob začetku svojega drugega mandata pred letom in pol ustavil neposredne dobave ameriškega orožja Ukrajini in jih nadomestil z modelom, po katerem evropske države kupujejo ameriško orožje za potrebe ukrajinskih oboroženih sil.

Od odmevnega srečanja voditeljev ZDA in Ukrajine v Beli hiši februarja lani, ko je Trump Zelenskemu očital nehvaležnost za ameriško pomoč in ga obtožil, da tvega tretjo svetovno vojno, so se njuni odnosi občutno izboljšali. Ob njunem zadnjem srečanju v Turčiji je ameriški predsednik ukrajinskega kolega pohvalil za izjemno opravljeno delo, obenem pa napovedal pripravljenost ZDA za nadaljnjo podporo ukrajinski zračni obrambi.

Zelenski se bo danes v Washingtonu udeležil tudi spominske slovesnosti za pokojnim republikanskim senatorjem Lindseyjem Grahamom, enim najbolj odločnih podpornikov Ukrajine v ameriškem kongresu, ki je ta mesec nepričakovano umrl v starosti 71 let - kmalu po srečanju z Zelenskim v Kijevu.

Kasneje naj bi ukrajinski predsednik nagovoril tudi ameriške senatorje, tik pred proceduralnim glasovanjem o predlogu zakona o novih sankcijah proti Rusiji. Graham je več kot leto dni veljal za enega glavnih pobudnikov zakonodaje, tik pred smrtjo pa je skupaj z Belo hišo dosegel dogovor o podpori sankcijam.