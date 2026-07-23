Zveza Nato načrtuje prenovo omrežja za oskrbo z gorivom v Evropi

BRUSELJ • "Naložba v vrednosti 27 milijard evrov bo omogočila posodobitev obstoječe infrastrukture Nata za skladiščenje in distribucijo goriva. Omogočila bo izgradnjo novih objektov, vključno s cevovodi, v vzhodnem in jugovzhodnem delu zavezništva ter zagotovila, da bodo sile Nata imele na voljo zaloge energije, ki jih potrebujejo za bojno pripravljenost," je v izjavi navedla zveza Nato.

"Po več kot petih letih pogajanj je zavezništvo odobrilo širitev omrežja naftovodov Nata proti vzhodu, kar je ključen projekt za krepitev varnosti in vojaške mobilnosti na vzhodnem krilu," je na omrežju X danes sporočil romunski predsednik Nicusor Dan.

Dodal je, da bo Romuniji namenjenih približno 2,15 milijarde evrov. "Novo omrežje bo potekalo tudi prek romunskega ozemlja, služilo bo tako vojaškim kot civilnim namenom ter ustvarilo pomembne priložnosti za romunsko gospodarstvo in podjetja. Ta projekt krepi vlogo Romunije kot zavezniške države (...) in utrjuje strateško povezanost naše države z zavezniki iz Nata," je še zapisal Dan.

Projekt za posodobitev Natovega omrežja za skladiščenje in distribucijo goriva v Evropi, ki se bo z obsežno prenovo razširilo na vzhodni del zavezništva, bo po ocenah uradnikov trajal okrog 25 let.

Sistem naftovodov Nata (NPS) je bil vzpostavljen konec 50. let prejšnjega stoletja za oskrbo sil zavezništva v Evropi z gorivom med hladno vojno.

NPS sestavlja deset ločenih sistemov za skladiščenje in distribucijo goriv in maziv. Skupna dolžina omrežja, ki poteka skozi 12 držav članic Nata, je približno 10.000 kilometrov, njegova skladiščna zmogljivost pa znaša 4,1 milijona kubičnih metrov. NPS povezuje skladišča goriva, rafinerije, črpalke, vojaška in civilna letališča, postaje za natovarjanje tovornjakov in železniških vagonov ter točke vstopa in izstopa.