Zvezni sodnik na Floridi zavrgel Trumpovo tožbo Washington Posta za 3,8 milijarde dolarjev

TAMPA > Tožbo je podjetje Trump Media proti uglednemu ameriškemu časniku vložilo že leta 2023, Barber pa je v torek razsodil, da ni predložilo dokazov, ki bi poroti omogočili, da na podlagi jasnih in prepričljivih dokazov ugotovi, da je časopis objavil domnevno namerno zlonamerne obrekljive izjave.

Javne osebnosti, ki na ameriških sodiščih vložijo tožbo zaradi obrekovanja, morajo na splošno dokazati, da so toženci ravnali dejansko zlonamerno - da so širili informacije, za katere so vedeli, da so lažne, ali da so ravnali z nepremišljenim preziranjem resnice - v skladu s standardom, ki ga je določila prelomna sodba vrhovnega sodišča iz leta 1964 v zadevi New York Times proti Sullivanu.

V tožbi so odvetniki Trumpovega podjetja za družbena omrežja trdili, da je časopis vodil večletno križarsko vojno, ki je dosegla vrhunec v nezaslišanem napadalnem članku, ki je bil objavljen 13. maja 2023. Članek se je osredotočil na prizadevanja podjetja Trump Media za pridobitev financiranja pred združitvijo, s katero naj bi podjetje vstopilo na borzo.

Združitev s podjetjem Digital World Acquisition so zvezni regulatorji vrednostnih papirjev odobrili februarja 2024. Mesec dni kasneje, marca, je podjetje pod borzno oznako DJT prvič kotiralo na borzi Nasdaq.

Po zaključku dokaznega postopka v tej zadevi je časopis Washington Post maja letos objavil popravek članka, kjer je bilo navedeno, da je dokazni postopek v sodnem sporu ugotovil, da podjetje Trump Media ni plačalo provizije za posredovanje posojila v višini 240.000 dolarjev, kot je bilo navedeno v prvotnem članku.

Podjetje Trump Media trdi, da je popravek zmaga in razmišlja o pritožbi na sodni poraz. "Po treh letih je Washington Post končno priznal, da je bil njegov škodljivi članek lažen," je zapisal predstavnik Trump Media.