Avgust, čas za obisk Arheološkega parka Simonov zaliv

Otroci bodo tako park in življenje Rimljanov spoznavali v sklopu štirih enournih delavnic, ki se bodo začele ob 16. uri. Udeležba je brezplačna, a je zaradi omejenega števila mest obvezna predhodna prijava na ap.simonovzaliv@upr.si .

Rimski mozaiki (5.8. ob 16.00)

Rimska vila v Simonovem zalivu je imela najlepše prostore okrašene z mozaiki. Kaj ti sploh so in kako so bili narejeni? Ogledali si bomo originalne mozaike in njihove vzorce, potem pa tudi sami izdelali mozaik.

Park si lahko brezplačno ogledate ob sredah in sobotah med 17.00 in 20.00 Foto: UP Foto: UP

Rimski nakit (12.8. ob 16.00)

Rimljani so poznali najrazličnejše oblike nakita - tudi take, ki jih mi ne uporabljamo več. Najbolj priljubljeni so bili prstani, ki so jih nosili tudi moški. Na delavnici si bomo ogledali nekaj zanimivih replik, potem pa tudi sami izdelali prstan ali obesek.

Rimska pojedina (19.8. ob 16.00)

Kaj in kako so jedli Rimljani? V Simonovem zalivu bomo poustvarili jedilnico na prostem, spoznali rimsko posodje, se zabavali z branjem receptov in si privoščili malico kot pravi Rimljani!

Pišemo kot Rimljani (26.8. ob 16.00)

Rimljani so pisali na najrazličnejše podlage in s prav posebnimi pisali. Na delavnici si jih bomo ogledali in jih seveda preizkusili, vsak udeleženec pa bo domov odšel z lastnim pisalom iz sansimonske trstike!