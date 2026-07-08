Bodite del ŠtartUP – športno-družabnega dogodka za vse študente UP ob začetku študijskega leta 26/27
Druga oktobrska sobota bo ponovno na voljo za spoznavno srečanje, namenjeno povezovanju študentov z obalno-kraškimi podjetji, predstavniki športnih in kulturnih društev ter drugih humanitarnih in drugih nevladnih organizacij. Športno-družabni dogodek, ki se ga je lansko leto udeležilo skoraj 500 udeležencev, bo tudi letos v že šesti izvedbi odlična priložnost, da svoje delovanje v obliki različnih aktivnostih predstavite študentom Univerze na Primorskem. Pridružite se nam 10. oktobra 2026 v Obmorskem parku Žusterna med 11. in 16. uro.
Vabljeni, da pripravite kratko športno, kulturno, umetniško ali drugo aktivnost in se predstavite študentom in širši javnosti na svojih točkah. Za podjetja bo ponovno na voljo t.i EXPO kotiček, v okviru katerega lahko mrežite s študenti, jim predstavite svoje izdelke in storitve.
Vsi sodelujoči boste prejeli manjši žig, ki služi motiviranim študentom kot uspešno opravljena aktivnost na vaši stojnici, ki jo potrebujejo za svoj zbirni kartonček, za katerega so na koncu v okviru srečelova simbolično nagrajeni.
V lanskem letu se je študentom predstavilo več kot 60 razstavljavcev, ki je dogodek izkoristilo za predstavitev svojega delovanja, danes pa se lahko pohvalijo z novimi udeleženci in prostovoljci.
Vsi ostali, ki sicer na dogodku ne želite ali nimate možnosti aktivno sodelovati s predstavitvijo, pa ste vabljeni, da svoje izdelke in storitve v obliki daril prispevate v nagradni sklad srečelova (STOPITE V STIK Z NAMI).
PRIJAVE zbiramo do 15. septembra > PREKO SPLETNEGA OBRAZCA.
Po prejemu prijave vas bomo osebno kontaktirali ter se podrobneje pogovorili in pripravili najboljši način predstavitve in vključitve v program. Svoj prostor na dogodku si zagotovite z izvedbo donacije humanitarnemu društvu Palčica Pomagalčica v višini najmanj 10€ (brezplačno za humanitarna društva). Donacije se v primeru neprisotnosti ali odpovedi zaradi slabega vremena ne vrača.
Podatki za nakazilo: Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki, TRR: SI56 0400 1004 7069 045, namen: ŠtartUP za Ujemi svoje sanje. Potrdilo o nakazilu pošljite na szk@upr.si.
Prijavite se sedaj ali stopite v kontakt z nami, da skupaj najdemo najboljšo rešitev za vašo predstavitev. Več na szk@upr.si