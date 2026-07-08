Bodite del ŠtartUP – športno-družabnega dogodka za vse študente UP ob začetku študijskega leta 26/27

Vabljeni, da pripravite kratko športno, kulturno, umetniško ali drugo aktivnost in se predstavite študentom in širši javnosti na svojih točkah. Za podjetja bo ponovno na voljo t.i EXPO kotiček, v okviru katerega lahko mrežite s študenti, jim predstavite svoje izdelke in storitve.

Vsi sodelujoči boste prejeli manjši žig, ki služi motiviranim študentom kot uspešno opravljena aktivnost na vaši stojnici, ki jo potrebujejo za svoj zbirni kartonček, za katerega so na koncu v okviru srečelova simbolično nagrajeni.

V lanskem letu se je študentom predstavilo več kot 60 razstavljavcev, ki je dogodek izkoristilo za predstavitev svojega delovanja, danes pa se lahko pohvalijo z novimi udeleženci in prostovoljci.

Vsi ostali, ki sicer na dogodku ne želite ali nimate možnosti aktivno sodelovati s predstavitvijo, pa ste vabljeni, da svoje izdelke in storitve v obliki daril prispevate v nagradni sklad srečelova (STOPITE V STIK Z NAMI).

PRIJAVE zbiramo do 15. septembra > PREKO SPLETNEGA OBRAZCA.

PRIJAVE zbiramo do 15. septembra Foto: Szk Foto: Szk

Po prejemu prijave vas bomo osebno kontaktirali ter se podrobneje pogovorili in pripravili najboljši način predstavitve in vključitve v program. Svoj prostor na dogodku si zagotovite z izvedbo donacije humanitarnemu društvu Palčica Pomagalčica v višini najmanj 10€ (brezplačno za humanitarna društva). Donacije se v primeru neprisotnosti ali odpovedi zaradi slabega vremena ne vrača.

Prijavite se sedaj ali stopite v kontakt z nami, da skupaj najdemo najboljšo rešitev za vašo predstavitev. Več na szk@upr.si Foto: Szk Foto: Szk

Podatki za nakazilo: Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki, TRR: SI56 0400 1004 7069 045, namen: ŠtartUP za Ujemi svoje sanje. Potrdilo o nakazilu pošljite na szk@upr.si.

Vabljeni, da svoje izdelke in storitve v obliki daril prispevate v nagradni sklad srečelova Foto: Szk Foto: Szk

Prijavite se sedaj ali stopite v kontakt z nami, da skupaj najdemo najboljšo rešitev za vašo predstavitev. Več na szk@upr.si