Doktorski študij na UP Fakulteti za management: usmerjen v znanje, trajnost in razvoj vključujoče družbe

Program doktorskega študija temelji na interdisciplinarnosti, individualnem pristopu ter sodelovanju med študenti in raziskovalci. Posebna pozornost je namenjena povezovanju raziskovalnega dela z razvojem kariere doktorskih študentov, kar omogoča boljše vključevanje znanstvenih dosežkov v gospodarsko in družbeno okolje. Ker gre za program z manjšim številom doktorskih študentk in študentov, na fakulteti poudarjajo pomen povezanosti študentskih generacij ter sprotno akademsko spremljanje, vse od uvodnih predavanj pa do zagovora doktorskih disertacij.

Pomen spodbudnega študijskega okolja izpostavlja tudi ena izmed doktorskih študentk na fakulteti: "Program in profesorji ustvarjajo učno okolje, odprto za razpravo in spodbujanje kritičnega razmišljanja tudi zunaj ustaljenih okvirov. Če bi se morala še enkrat odločiti, bi zagotovo ponovno izbrala doktorski študij na UP Fakulteti za management. Verjamem, da je to odlična izbira za vsakogar, ki ga žene radovednost in želja po raziskovanju ter nadgradnji svojih strokovnih in osebnih kompetenc."

Pri razvijanju in izvajanju programa se fakulteta zgleduje po partnerskih evropskih in svetovnih univerzah, s čimer zagotavlja mednarodno primerljivost in kakovostno izvedbo ter znanstveno-raziskovalno delo doktorskih študentov. Eden pomembnejših vsakoletnih dogodkov doktorskih študentov na UP FM so predstavitve dispozicij in znanstvenih raziskav v okviru doktorskega dneva mednarodne konference MIC, ki jo fakulteta skupaj s svojimi partnerji uspešno prireja že 25 let. V letošnjem letu se je fakulteta pridružila tudi Evropskemu dnevu doktorskega študija s posebnih dogodkom, kjer so bili predstavljeni najpomembnejši dosežki, značilnosti, priložnosti in zahteve, ki jih predstavlja doktorski študij na UP FM.

Programski direktor doktorskega študijskega programa management izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal, prof. dr. Jana Hojnik, dekanica UP FM prof. dr. Tatjana Horvat, doktorska študentka, asist. Klara Čalušić in doktorska študentka, pred. Polona Dakič. - dogodek ob Evropskem dnevu doktorandov Foto: UP Foto: UP

Poleg konceptualnega, poglobljenega in naprednega akademskega znanja ter študija v okviru programa doktorskega študija, fakulteta spremlja razvojne izzive v regiji, v nacionalnem, evropskem in globalnem kontekstu. Izhodišča okrepljene konkurenčnosti ter na znanju temelječe družbe so tudi izhodišča doktorskega programa na UP FM. Nedavno izvedena javna tribuna o viziji Mestne občine Koper skupaj s ključnimi deležniki je podprla razvojne usmeritve, ki regijo usmerjajo k odpornejši skupnosti in delovnim mestom z višjo dodano vrednostjo ter predvidevajo štiri povezane razvojne stebre – logistiko, modro in srebrno ekonomijo ter trajnostno kmetijstvo in turizem.

UP FM Foto: UP Foto: UP

Tudi na UP FM se v okviru doktorskega programa skupaj z drugimi programi pridružujejo izgradnji skupnega inovacijskega ekosistema ter v okviru svojih raziskav, izobraževanj in predlogov prispevajo pomemben delež k uresničevanju navedenih razvojnih usmeritev.

Raziskovalno delo na fakulteti je usmerjeno v preučevanje inovacij v podjetjih in javnem sektorju, naprednih tehnologij ter priložnosti in omejitev, ki jih ponujajo. Ob tem razvijajo kritično razumevanje družbenih, poslovnih in inovacijskih procesov ter z raziskavami prispevajo k trajnostnemu in konkurenčnemu razvoju regije ter širšega nacionalnega in mednarodnega prostora.

Več o doktorskem programu Management na UP FM lahko preberete na spletni strani fakultete.