Dr. Matthew Schwarzkopf iz Univerze na Primorskem postal predsednik združenja Society of Wood Science and Technology (SWST)

Na mednarodni konvenciji SWST 2026, ki je potekala med 7. in 12. junijem 2026, v Seulu v Republiki Koreji, je dr. Schwarzkopf skupaj s kolegi iz društva Korean Society of Wood Science and Technology prispeval k uspešni izvedbi dogodka. Dogodek z naslovom Innovating with Wood: Science and Materials for a Sustainable Future, je združil raziskovalce in strokovnjake iz vsega sveta, ki so razpravljali o najnovejših dosežkih na področju lesarstva ter trajnostne rabe gozdnih virov.

Mednarodna konvencija SWST 2026 v Seulu Foto: KSWST Foto: KSWST

SWST je mednarodno priznano strokovno združenje znanstvenikov, inženirjev, strokovnjakov za trženje in drugih strokovnjakov, ki delujejo na področju lignoceluloznih materialov. Člani si prizadevajo za trajnostno in učinkovito uporabo lesa, enega okolju najbolj prijaznih naravnih virov, ter spodbujajo razvoj novih idej, postopkov, politik in izdelkov, ki prispevajo k napredku družbe in industrije.

Dr. Schwarzkopf je v nagovoru na konferenci SWST-KSWST poudaril pomen izobraževanja in znanstvenih združenj: "Če ste kdaj izdelovali pohištvo, umetniško delo ali celo stavbo iz lesa, veste, da nas les uči potrpežljivosti," je dejal in dodal: "Morda ta lekcija ne pomeni, da moramo upočasniti, temveč da rastemo modro, tako kot drevesa: močna, prilagodljiva in globoko zakoreninjena v naši skupnosti. Večja uporaba lesa kot obnovljivega materiala je ključnega pomena za spodbujanje trajnostnega razvoja, krepitve regionalne gospodarske dejavnosti in omogočanje prehoda v nizkoogljično družbo."

dr. Matthew Schwarzkopf iz UP IAM, Innorenew CoE Foto: KSWST Foto: KSWST

Izvolitev dr. Matthewa Schwarzkopfa za predsednika SWST dodatno krepi mednarodno prepoznavnost UP in oddelka UP IAM, InnoRenew CoE v svetovni skupnosti lesarstva.