Dr. Tomaž Pisanski med dobitniki priznanja Hrvaškega matematičnega društva

HMD je stanovsko društvo matematikov v Republiki Hrvaški, katerega cilj je spodbujanje in promocija matematične znanosti, poučevanja matematike na vseh ravneh, uporabe matematike v drugih disciplinah ter položaja matematikov v družbi. Priznanja za strokovne prispevke podeljuje z namenom spodbujanja kakovostne znanstvene in strokovne komunikacije v svojih izdajah ter povezanih publikacijah, spletnih straneh, video kanalih in drugih oblikah strokovnega delovanja. Postopek izbire temelji na nominacijah članstva in uredništev ter glasovanju članov HMD.

O predavanju: Dne 5. septembra bo minilo 130 let od rojstva Iva Laha (1896–1979), avtorja Lahovih števil. Pošta Slovenije je v ta namen že 30. januarja 2026 izdala priložnostno poštno znamko. V predavanju so na kratko predstavljena Lahova števila ter orisana življenje in delo Iva Laha. Pri tem je posebej poudarjena njegova povezanost z Zagrebom, kjer se je šolal po prvi svetovni vojni. Zanimiv je tudi znanstveni in strokovni časopis Glasnik društva aktuara Kraljevine Jugoslavije, ki ga je Ivo Lah izdajal in urejal neposredno pred drugo svetovno vojno. Na koncu so pojasnjeni nekateri razlogi, zaradi katerih je bil avtor Lahovih števil tako dolgo spregledan.