Evropska komisija prepoznala tri prebojne inovacije projekta REMEDY na področju regenerativne arhitekture

Projekt REMEDY (Archibiome tattoo for resistant, responsive, and resilient cities), ki ga koordinira dr. Anna Sandak iz Univerze na Primorskem, je prejel priznanje Inovacijskega radarja Evropske komisije. Ta prepoznava in promovira inovacije z velikim potencialom v raziskovalnih in inovacijskih projektih, financiranih z evropskimi sredstvi. Inovacijski radar ima pomembno vlogo pri izpostavljanju najbolj obetavnih evropskih raziskovalnih dosežkov, saj prepoznava prebojne tehnologije, povezuje inovatorje z deležniki ter pomaga pospešiti prenos znanstvenih odkritij v tržno zrele rešitve z družbenim učinkom.

"REMEDY predstavlja naslednji korak v razvoju regenerativne arhitekture, kjer stavbe niso več pasivne strukture, temveč živi sistemi, ki so sposobni sodelovati s svojim okoljem in ga izboljševati," je povedala dr. Anna Sandak, koordinatorka projekta REMEDY.

Tri inovacije projekta REMEDY, ki jih je prepoznal Inovacijski radar Evropske komisije, so:

Sistemi živih inženirskih materialov za bioaktivne in prilagodljive gradbene površine. Zasnovani mikrobni sistemi za čiščenje zraka, zajem CO₂ in protimikrobne aplikacije v stavbah. Platforma za tiskanje funkcionalnih mikrobnih premazov na gradbene površine.

Raziskovalci v projektu REMEDY razvijajo inovativen pristop v arhitekturi z uvedbo koncepta probiotične arhitekture. Ta temelji na nadgradnji stavb z živimi inženirskimi materiali, ki aktivno sodelujejo s svojim okoljem.

V okviru projekta nastaja tudi revolucionarna tehnologija v obliki archibiome tatuja (archibiome tattoo) – novo generacijo živih mikrobnih črnil z visoko ločljivostjo, ki omogočajo personalizirano dekoracijo in funkcionalno nadgradnjo novih ter obstoječih gradbenih površin. V nasprotju z običajnimi gradbenimi materiali so živi inženirski sistemi projekta REMEDY zasnovani tako, da izboljšujejo okoljsko učinkovitost, mikrobno ravnovesje, vezavo ogljika, proizvodnjo kisika in bioremediacijo.

Konzorcij projekta REMEDY združuje vodilne akademske in industrijske partnerje, in sicer Univerzo na Primorskem, ki je koordinator projekta, akademska partnerja Univerzo v Ljubljani in Tehniško univerzo v Gradcu ter industrijske partnerje Tiger Coatings, Qres Technologies in Xylotrade B.V.

Evropska komisija prepoznala tri prebojne inovacije projekta REMEDY na področju regenerativne arhitekture Foto: UP Foto: UP

Z interdisciplinarnim sodelovanjem želi REMEDY na novo opredeliti odnos med mikroorganizmi in grajenim okoljem. V projektu si prizadevajo uveljaviti novo paradigmo, kjer mikroorganizmi v grajenem okolju niso obravnavani kot škodljivi, temveč postanejo aktivni partnerji pri ustvarjanju bolj zdravih, trajnostnih in prilagodljivih prostorov.

Priznanje Inovacijskega radarja poudarja znanstveno ambicioznost in inovacijski potencial projekta REMEDY ter podpira njegovo vizijo začetka mikrobne revolucije v arhitekturi in krepitev vodilne vloge Evrope na področju trajnostnih tehnologij in bioosnovanih rešitev.

O projektu REMEDY

REMEDY je evropski raziskovalni projekt, financiran v okviru programa Evropskega sveta za inovacije (EIC) Pathfinder, in del portfelja Živi inženirski materiali (ELMs). Projekt razvija inovativne žive inženirske materiale in tehnologije biofabrikacije za naslednjo generacijo trajnostne in regenerativne arhitekture. S povezovanjem mikrobiologije, znanosti o materialih in naprednih pristopov biofabrikacije, REMEDY razvija funkcionalna mikrobna črnila, ki lahko spremenijo način načrtovanja, delovanja in dojemanja gradbenih materialov.

https://eic-remedy.eu/

https://cordis.europa.eu/project/id/101185862