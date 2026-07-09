Koper v znamenju kitajskih otroških uličnih iger

Vsak dan se je začel z jutranjo skupinsko telovadbo na prostem ob glasbi, preostanek dopoldanskega programa pa je potekal v dveh skupinah glede na starost in predznanje. Začetno skupino je obiskovalo osem otrok začetnikov ki, so se posvetili učenju osnov izgovorjave, prvih pismenk, pozdravov ter številk. Ob koncu poletne šole so se znali predstaviti ter povedati, od kod prihajajo.

V nadaljevalni skupini je znanje nadgrajevalo trinajst otrok. Ker se številni udeleženci poletne šole vračajo več let zapored, organizatorji program nadaljevalne skupine vsako leto prilagodijo, da ostane zanimiv tudi tistim z malo več predznanja. Poleg jezika otroci spoznavajo različne vidike kitajske kulture, od simbolike številk do mitov, legend in sodobnih pesmi.

Preizkusili so se tudi v igrah, ki jih še niso poznali, kot so metanje puščic v koš ter skupinski igri "orel lovi mamo kuro in piščančke" in "zmajev ples" Foto: UP Foto: UP

Popoldnevi so bili namenjeni spoznavanju kitajskih otroških uličnih iger. Otroci so hitro opazili, da so nekatere podobne igram, ki jih poznamo pri nas, vendar se razlikujejo v pravilih ali načinu igranja. Med njimi so bile kitajske različice ristanca, skakanja z dolgo kolebnico in gumitvista z drugačnimi koreografijami ter besedili. Preizkusili pa so se tudi v igrah, ki jih še niso poznali, kot so metanje puščic v koš ter skupinski igri "orel lovi mamo kuro in piščančke" in "zmajev ples".

Pri izvedbi poletne šole je ponovno sodelovala gostujoča skupina osmih kitajskih učiteljic z dvema spremljevalkama, ki so otrokom približale kitajski jezik, kulturo in vsakdanje življenje. Program sta kot vodji poletne šole usmerjali sinologinji Anja Ahčin in dr. Katja Simončič skupaj z učiteljico kitajščine Xu Yidan.

Zaključno druženje se je nadaljevalo ob kitajski kulinariki, s katero so udeleženci zaokrožili še eno uspešno izvedbo poletne šole Foto: UP Foto: UP

Ob zaključku tedna so otroci staršem, sorodnikom in prijateljem predstavili del tega, kar so se naučili in v čemer so med tednom najbolj uživali. Zaključno druženje se je nadaljevalo ob kitajski kulinariki, s katero so udeleženci zaokrožili še eno uspešno izvedbo poletne šole.