Magistrski študij športne vzgoje na UP Fakulteti za vede o zdravju: usmerjen v znanje, trajnost in razvoj uspešne kariere

Terenske vaje, ki ustvarjajo nepozabne študijske izkušnje

Eden najbolj privlačnih delov študija so zagotovo terenske vaje, ki študentom omogočajo učenje skozi izkušnje in praktično delo. Pomemben del študija predstavljajo tudi aktivnosti v naravi, kjer študenti spoznavajo načrtovanje, organizacijo in varno izvedbo športnih programov na prostem. Pozimi vaje potekajo na snegu, s prihodom toplejših pomladnih dni pa se učilnica preseli v hribe in na morje. Lega fakultete ob morju omogoča izvajanje številnih športnih aktivnosti v privlačnem obalnem okolju. Takšne izkušnje gradijo samozavest, ekipni duh in sposobnost prilagajanja različnim pogojem, kar je za bodoče učitelje športne vzgoje neprecenljivo.

Pomemben del študija predstavljajo tudi aktivnosti v naravi, kjer študenti spoznavajo načrtovanje, organizacijo in varno izvedbo športnih programov na prostem Foto: UP Foto: UP

Več kot le šport

Program zajema širok spekter strokovnih področij – od didaktike športne vzgoje, atletike, gimnastike, plesa, plavanja in športnih iger do dela z otroki s posebnimi potrebami ter pedagoške prakse v osnovnih in srednjih šolah. Študenti razvijajo strokovne, pedagoške in raziskovalne kompetence, ki jih pripravljajo na izzive sodobnega izobraževalnega in športnega prostora. Dodatno vrednost študiju prinašajo manjše študijske skupine, ki omogočajo bolj oseben pristop, tesno sodelovanje s profesorji ter prijetno in spodbudno študijsko okolje. Študenti imajo na voljo tudi sodobno opremljene laboratorije, športne površine ter možnost vključevanja v mednarodne izmenjave in razvojno-raziskovalne projekte.

Študenti imajo na voljo tudi sodobno opremljene laboratorije, športne površine ter možnost vključevanja v mednarodne izmenjave in razvojno-raziskovalne projekte Foto: UP Foto: UP

Poklic prihodnosti

Po uspešno zaključenem študiju diplomanti pridobijo strokovni naslov magister profesor športne vzgoje (mag. prof. šp. vzg.). Odprejo se jim možnosti zaposlitve v osnovnih in srednjih šolah ter v različnih organizacijah, ki izvajajo športne programe za otroke in mladostnike.

Če verjameš v moč gibanja in si želiš kariero, ki povezuje šport, delo z ljudmi ter naravo, je magistrski študij Športne vzgoje na UP Fakulteti za vede o zdravju prava izbira. Tu študij ni le sedenje v predavalnici – je izkušnja na snegu, na morju, v hribih in med ljudmi.

Več informacij o študiju dobite na povezavi: https://fvz.upr.si/studij/sportna-vzgoja-mag/