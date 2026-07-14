Na UP FHŠ se je začela 33. poletna šola slovenskega jezika "Halo, tukaj slovenski Mediteran!"

Na UP FHŠ se je začela že 33. poletna šola slovenskega jezika "Halo, tukaj slovenski Mediteran!", ki bo do 22. julija v Kopru gostila 50 tečajnikov iz 16 držav

V Koper so pripotovali udeleženci iz Italije, Avstrije, Madžarske, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore, Češke, Nemčije, Romunije, Severne Makedonije, Belorusije, Rusije, Združenih držav Amerike, Brazilije, Argentine in Avstralije. V prihodnjih desetih dneh bodo slovenščino spoznavali na dopoldanskih lektoratih, znanje jezika in poznavanje Slovenije pa nadgrajevali tudi na ustvarjalnih in družabnih delavnicah ter ekskurziji na Kras.

Poletna šola se je začela s slavnostnim odprtjem v Pretorski palači v Kopru, kjer so udeležence nagovorili predstavniki organizatorjev, Univerze na Primorskem, Znanstveno-raziskovalnega središča Koper ter Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Dekan UP FHŠ prof. dr. Aleksander Panjek je v nagovoru poudaril vlogo jezika kot enega ključnih nosilcev kulture in spomina preteklih generacij. Izpostavil je tudi posebno večjezično in večkulturno izkušnjo Istre ter pomen razumevanja drugih jezikov za medsebojno razumevanje ljudi.

Državna sekretarka na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helena Jaklitsch je poudarila, da učenje slovenščine odpira vrata v slovenski način razmišljanja, bogat svet literature in vsakdanje življenje. Ob tem je izpostavila pomen poletne šole kot prostora, kjer jezik zaživi tudi zunaj učilnic, ter izrazila podporo projektom, ki iščejo nove poti in načine učenja slovenskega jezika.

Državna sekretarka na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helena Jaklitsch Foto: UP Foto: UP

Pomočnik rektorice Univerze na Primorskem Aleš Oven je poudaril mednarodno usmerjenost Univerze na Primorskem, na kateri danes študira skoraj 1.500 mednarodnih študentov, iz tujine pa prihaja tudi okoli 100 raziskovalcev. Izpostavil je, da je bila prav poletna šola za nekatere tuje študente in raziskovalce prvi stik z Univerzo na Primorskem.

Navzoče je v nagovoru pozdravil namestnik direktorja ZRS Koper dr. Tilen Glavina, ki je izpostavil, da ZRS Koper že od svoje ustanovitve dalje z veseljem in ponosom pripravlja poletne tečaje in podpira učenje slovenskega jezika in kulture, kar je v duhu sredozemskega prostora jezikovnih in kulturnih stikov.

Spregovorila je tudi pobudnica tečajev in predstojnica Inštituta za jezikoslovne študije ZRS Koper dr. Vesna Mikolič, ki je podčrtala, kako se je način komunikacije od prve izvedbe tečajev do danes spremenil, da pa nas ravno sodobna tehnologija še bolj opominja, kako prav pristna človeška komunikacija gradi odnose in identiteto.

Vodja Centra za slovenski jezik in kulturo UP FHŠ dr. Klara Šumenjak pa je posebej poudarila ljudi, ki skozi vse leto sodelujejo pri pripravi poletne šole: "Umetna inteligenca nam lahko marsikaj olajša in pospeši, ne more pa nadomestiti ljudi." Ob tem je predstavila tudi učna gradiva, ki bodo tečajnike spremljala pri učenju slovenščine. Uporabljali bodo učbenike, ki so za potrebe poletne šole nastali na Centru za slovenski jezik in kulturo UP FHŠ, letošnja novost pa sta dva slovnična priročnika s preglednimi slovničnimi tabelami, ki jim bosta v dodatno pomoč pri učenju.

V Koper so pripotovali udeleženci iz Italije, Avstrije, Madžarske, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore, Češke, Nemčije, Romunije, Severne Makedonije, Belorusije, Rusije, Združenih držav Amerike, Brazilije, Argentine in Avstralije Foto: UP Foto: UP

Koper bo tako v prihodnjih desetih dneh znova zaživel v številnih različicah slovenščine – vsaka s svojim naglasom in svojo zgodbo, vse pa povezane z zanimanjem in ljubeznijo do slovenskega jezika.

Poletno šolo slovenskega jezika organizira Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem v sodelovanju z Znanstveno-raziskovalnim središčem Koper, ob finančni podpori Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu ter podpori Mestne občine Koper.