Obisk slovenske veleposlanice na Portugalskem na UP

UP je sodelovanje z veleposlaništvom poglobljeno vzpostavila že v okviru sodelovanja v evropski univerzi Transform4Europe, kjer je ena od partnerskih univerz prav lizbonska Universidade Católica Portuguesa (UCP), ki je maja letos gostila T4EU Week – znotraj tega je potekal Globalni partnerski forum, ki se ga je aktivno udeležila tudi Nj. Eksc. Mojca Nemec van Gorp in se po njem srečala z organizatorji ter vodstvom UP, tako pa s podporo še utrdila vezi med univerzama.

Na srečanju so se tako pogovarjali o možnih dodatnih in nadaljnjih aktivnostih sodelovanja med UP in portugalskimi organizacijami – UP je veleposlanici natančneje predstavila tudi sedanje stanje sodelovanja, tako na področju študijskih izmenjav kot raziskovanja. Posebno je bilo pa predstavljeno sodelovanje z UCP, saj partnerstvo v zavezništvu prinaša tudi dodatne možnosti skupnih programov, dogodkov in prijavo skupnih projektov, predvsem pa so poudarili tudi vlogo globalnega partnerja. Ob zaključku obiska se je Nj. Eksc. Mojca Nemec van Gorp tudi podpisala v Modro knjigo UP.

Veleposlanica RS na Portugalskem, Njena Ekscelenca Mojca Nemec Van Gorp. Foto: UP Foto: UP

Zavezništvo T4EU je ustanovilo Skupno projektno pisarno (Joint Grant Office), ki ponuja vrhunsko in visoko specializirano podporo pri pripravi projektov iz zveze Transform4Europe. Do sedaj so uspešno pridobili projekte, pri katerih sta partnerja tudi UP in UCP: T4EU (European Alliance Transform4Europe), WISE (From WIdening to urban Sustainability innovation and Excellence), LETSGROW (Bridging Academia and Industry for Sustainable Agri-Food Solutions), T-RISE (Transforming Regional Innovation Ecosystems for Sustainable and Digitally Enabled Entrepreneurship) in D4EU (Degrees4Europe).

UP pa s portugalskimi partnerji trenutno sodeluje tudi na projektih: BGE (Biodiversity Genomic Europe), BGEplus (Biodiversity Genomics Europe plus), AMBIENT (Advanced Materials for NEB-Inspired Environmental Public Procurement), FENCE (Fostering European Nurses’ Entrepreneurial Innovation Competences), InDANCEmet (Inclusive dance methodologies and needs), TourisFarm (A Revolutionary Approach to Rural Tourism Education and Economic Development), EQUANU (Equality in social and professional recognition of nurses: A longitudinal, international comparison on the status and evolution of social and professional recognition of European nurses).