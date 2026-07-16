Od študenta na UP FM do uspešnega direktorja: kako je študij soustvarjal karierno pot mag. Neseta Dulaia

Njegova poklicna pot, ki sega od začetkov v turizmu do vodstvenih in razvojnih funkcij, ponuja vpogled v to, kako lahko študij managementa soustvarja uspešno kariero v praksi

Ob spominih na študij poudarja, da mu je ta odprl pogled v kompleksnost in širino managementa. "Študij mi je dal vpogled v to, kako razvejano in zahtevno, hkrati pa izredno zanimivo in ustvarjalno področje je management. Gre za preplet številnih znanj, ki jih mora manager uporabljati pri svojem delu. Že skozi študij začutiš, ali je to področje zate. Mene je management pritegnil," pravi.

Posebej izpostavlja, da je pridobljeno znanje pomembno vplivalo tudi na njegovo delo zunaj poslovnega okolja. Kot nogometni trener z več kot petindvajsetletnimi izkušnjami ugotavlja, da imata vodenje športne ekipe in podjetja presenetljivo veliko skupnih značilnosti. V obeh primerih je bistveno ustvariti povezano ekipo, ki lahko dosega skupne cilje.

Na njegov način vodenja sta močno vplivala tudi profesorja pri predmetu Vodenje, dr. Tonči Kuzmanić in dr. Aleksander Zadel. Kot poudarja, sta ga naučila, da morajo biti zaposleni vedno na prvem mestu. "Načeloma so vsi drugi resursi, potrebni za vodenje podjetja, tako ali drugače dosegljivi na trgu (lahko jih kupiš, najameš, dobiš…..). Dobro ekipo pa mora vodja ustvariti sam. Prav oblikovanje in razvoj dobre ekipe je zame najpomembnejši, hkrati pa tudi najzahtevnejši del vodenja. Gre za proces, ki se nikoli ne konča."

Študij mu je zagotovil trdne temelje s področij ekonomije, prava, vodenja, komuniciranja in podjetništva Foto: UP Foto: UP

Ko danes z večletne časovne distance razmišlja o študiju, ugotavlja, da ga je opremil z znanjem, ki ga kot direktor uporablja vsak dan. Študij mu je zagotovil trdne temelje s področij ekonomije, prava, vodenja, komuniciranja in podjetništva, predvsem pa mu je privzgojil zavedanje, da je učenje vseživljenjski proces ter da je znanje treba nenehno nadgrajevati.

Na vprašanje, kaj bi svetoval mladim, ki danes razmišljajo o študiju managementa, odgovarja, naj čim prej pridobijo prve vodstvene izkušnje. "Vodenje je izredno kompleksno področje, ki zahteva veliko znanja, izkušenj in osebnostnih vrlin. Zato je pomembno, da z vodenjem začnemo čim prej – najprej z manjšimi skupinami, nato pa postopoma prevzemamo zahtevnejše odgovornosti. Če pa ob tem ugotovimo, da vodenje ni za nas, je tudi to dragoceno spoznanje." S tem poudarja pomen prakse in hitrega vstopa na trg dela, saj mladi tako pridobivajo dragocene izkušnje in hitreje ugotovijo, kaj jim najbolj ustreza.

Več o dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih UP FM je na voljo na spletni strani fakultete Foto: UP Foto: UP

Zgodba mag. Neseta Dulaia tako potrjuje, da lahko študij na UP FM pomembno prispeva k razvoju kariere in vodstvenih kompetenc. Njegova pot od študenta do direktorja je primer, kako se znanje, pridobljeno med študijem, trdo delo in vztrajnost skozi dolgoletne izkušnje lahko uspešno nadgrajuje v vodstveno prakso. S fakulteto ostaja povezan še danes, ko se vrača med študente in z njimi deli svoje izkušnje ter praktične vpoglede iz poslovnega okolja

Več o dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih UP FM je na voljo na spletni strani fakultete.