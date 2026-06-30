Oddelek za biodiverzoteto UP FAMNIT uspešno pridobil nov Interreg SI-HR projekt – RESILIO

Skupna vrednost projekta, pri katerem UP nosi vodilno partnerstvo, znaša 1.802.093,60 €. Projekt se bo v sodelovanju z Udruga Hyla, Parkom prirode Žumberak – Samoborsko gorje, Občino Ilirska Bistrica, Znanstvenoraziskovalnim centrom Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Občino Pivka ter Gradom Ogulin, osredotočil na:

tri pilotne aktivnosti čiščenja ponorov za poplavne ogroženosti,

obnovo manjših vodnih teles za izboljšanje zadrževanje vode in večjo odpornost na sušo,

razvoj pilotnega sistema upravljanja izbranih invazivnih tujerodnih vrst z vzpostavitvijo odprte podatkovne baze,

vzpostavitev sistema dolgoročnega spremljanja podnebnih sprememb in odpornosti habitatov,

razvoj metodološko usklajenih protokolov za spremljanje vodnih ekosistemov,

oblikovanje skupnih rešitev za prilagajanje in ukrepanje ob podnebnih spremembah,

organizacija štirih čezmejnih dogodkov (fotografska razstava, REGAlnica, zaključna konferenca).

UP kot vodilni partner prevzema koordinacijo in usmerjanje konzorcija, zagotavljanje pravočasnega izvajanja aktivnosti, strokovno sodelovanje pri obnovi ekosistemov za krepitev odpornosti na podnebne spremembe, s poudarkom na obnovi malih mokrišč, razvoj in uskladitev skupnih metodoloških pristopov za spremljanje stanja ranljivih ekosistemov in vrst, izvajanje terenskih aktivnosti ter krepitev strokovne skupnosti na področju prilagajanja na podnebne spremembe ter spodbujanje prenosa znanja med partnerji.

Projekt se bo izvajal v sodelovanju z Udrugo Hyla, Parkom prirode Žumberak – Samoborsko gorje, Občino Ilirska Bistrica, Znanstvenoraziskovalnim centrom Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Občino Pivka ter Gradom Ogulin Foto: Anja Neduk, Projekt RESILIO Foto: Anja Neduk, Projekt RESILIO

Poleg strokovnega in raziskovalnega dela, se bo projekt RESILIO posvetil tudi izmenjavi pridobljenega znanja, spodbujanju vključevanja širše javnosti v aktivnosti projekta ter iskanju trajnostnih rešitev na vse bolj pereče podnebne izzive.

Novosti o projektu RESILIO bodo na voljo na uradni spletni strani projekta ter komunikacijskih kanalov projektnih partnerjev.

Projekt RESILIO sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Slovenija–Hrvaška 2021–2027.