Podpisana pogodba za pomemben korak pri nadaljevanju postopka gradnje nove stavbe UP FVZ
Univerza na Primorskem
29. 07. 2026, 7:00 , posodobljeno: 29. 07. 2026, 7:00
V ponedeljek, 20. 7. 2026, je bila na UP podpisana Pogodba o storitvah inženirja po pogodbenih določilih FIDIC (Bela knjiga) v okviru investicijskega projekta “Izgradnja objekta UP Fakulteta za vede o zdravju” – tako so bili izbrani nadzorniki, ki bodo skrbeli za celoten projekt novogradnje.
V okviru javnega razpisa sta bila izbrana partnerska soizvajalca, in sicer: PRIMVIS, vodenje investicij, inženiring in svetovanje, d.o.o. iz Nove Gorice (predstavlja jih direktor Luka Stanič) in DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. iz Ljubljane (predstavljata jih generalni direktor Jure Kač ter član poslovodstva Mitja Breznik). Pogodbo je s strani UP podpisala rektorica UP, prof. dr. Klavdija Kutnar.
Podpis pogodbe predstavlja pomemben mejnik za nadaljevanja postopka izgradnje nove stavbe za UP Fakulteto za vede o zdravju ter izvajanje Načrta investicij UP 2023-2030.
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