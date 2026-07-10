Poletna šola T4EU in oblikovalski maraton na temo inovativne predelave volne

Dogodek je udeležence spodbudil k razmisleku o volni, in sicer ne kot o stranskem proizvodu ovčereje, ki ga zavržemo, temveč kot o vsestranski, trajnostni, tehnološko napredni biološki surovini z velikim potencialom za trajnostni razvoj podeželja, krožno gospodarstvo in inovativne rabe v industriji. Udeleženci so spoznavali možnosti uporabe volne v kmetijstvu, gradbeništvu in biorafinerijah.

Ob podpori vrhunske raziskovalne infrastrukture UP IAM InnoRenew CoE in strokovnih sodelavcev Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica so bili udeleženci deležni edinstvenega interdisciplinarnega učnega pristopa tako v predavalnici in laboratorijih kot pri praktičnem delu na terenu. Poletne šole se je udeležilo 28 študentov iz Estonije, Francije, Italije, Nemčije, Poljske, Portugalske, Slovenije, Španije, Švedske in ZDA.

V laboratorijih so spoznavali kemijsko sestavo in karakterizacijo volnenih vlaken, postopke predelave, kot so fermentacijsko pranje surove volne, sortiranje runa, mikanje in mokro polstenje, ter inovativne rabe, kot sta 3D-tiskanje in uporaba volne kot rastnega substrata Foto: UP Foto: UP

Študenti so na predavanjih in strokovnih delavnicah uporabljali najsodobnejšo laboratorijsko opremo oddelka InnoRenew CoE in se v praksi preizkusili na področju predelave volne. Udeleženci so obravnavali izvor, lastnosti in možnosti uporabe volne v kmetijstvu, gradbeništvu in biorafinerijah. V laboratorijih so spoznavali kemijsko sestavo in karakterizacijo volnenih vlaken, postopke predelave, kot so fermentacijsko pranje surove volne, sortiranje runa, mikanje in mokro polstenje, ter inovativne rabe, kot sta 3D-tiskanje in uporaba volne kot rastnega substrata.

V sredo so se udeleženci odpravili na strokovno ekskurzijo na ovčarsko kmetijo v Stomažu, kjer so si ogledali strokovno striženje ovac, nato pa obiskali manjšo predilnico v Volčji Dragi. Ekskurzijo so zaključili z ogledom Tolminskih korit.

Poletne šole se je udeležilo 28 študentov iz Estonije, Francije, Italije, Nemčije, Poljske, Portugalske, Slovenije, Španije, Švedske in ZDA Foto: UP Foto: UP

Zadnja dva dni poletne šole sta bila namenjena študentskemu tekmovanju, v okviru katerega so udeleženci v interdisciplinarnih ekipah razvijali prototipe in projektne zasnove na podlagi znanja, ki so ga usvojili med celotedenskim programom. Poletna šola se je zaključila s predstavitvami inovativnih idej o predelavi volne v kakovostne trajnostne proizvode in rešitve.