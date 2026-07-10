Poletna šola T4EU in oblikovalski maraton na temo inovativne predelave volne
Med 29. junijem in 3. julijem 2026, je Univerza na Primorskem (UP) gostila poletno šolo T4EU Green Transformer z naslovom Inovativna predelava volne s trajnostnimi in prilagodljivimi postopki obdelave virov (Enabling Innovative Wool Transformation Through Sustainable and Adaptive Resource Processing), v okviru katere je potekal tudi študentski oblikovalski izziv. Poletna šola je bila hkrati del pilotnega oblikovalskega maratona v okviru projekta Woolshed programa Interreg Alpine Space, katerega cilj je razvoj novih, inovativnih in alternativnih načinov uporabe lokalne ovčje volne.
Dogodek je udeležence spodbudil k razmisleku o volni, in sicer ne kot o stranskem proizvodu ovčereje, ki ga zavržemo, temveč kot o vsestranski, trajnostni, tehnološko napredni biološki surovini z velikim potencialom za trajnostni razvoj podeželja, krožno gospodarstvo in inovativne rabe v industriji. Udeleženci so spoznavali možnosti uporabe volne v kmetijstvu, gradbeništvu in biorafinerijah.
Ob podpori vrhunske raziskovalne infrastrukture UP IAM InnoRenew CoE in strokovnih sodelavcev Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica so bili udeleženci deležni edinstvenega interdisciplinarnega učnega pristopa tako v predavalnici in laboratorijih kot pri praktičnem delu na terenu. Poletne šole se je udeležilo 28 študentov iz Estonije, Francije, Italije, Nemčije, Poljske, Portugalske, Slovenije, Španije, Švedske in ZDA.
Študenti so na predavanjih in strokovnih delavnicah uporabljali najsodobnejšo laboratorijsko opremo oddelka InnoRenew CoE in se v praksi preizkusili na področju predelave volne. Udeleženci so obravnavali izvor, lastnosti in možnosti uporabe volne v kmetijstvu, gradbeništvu in biorafinerijah. V laboratorijih so spoznavali kemijsko sestavo in karakterizacijo volnenih vlaken, postopke predelave, kot so fermentacijsko pranje surove volne, sortiranje runa, mikanje in mokro polstenje, ter inovativne rabe, kot sta 3D-tiskanje in uporaba volne kot rastnega substrata.
V sredo so se udeleženci odpravili na strokovno ekskurzijo na ovčarsko kmetijo v Stomažu, kjer so si ogledali strokovno striženje ovac, nato pa obiskali manjšo predilnico v Volčji Dragi. Ekskurzijo so zaključili z ogledom Tolminskih korit.
Zadnja dva dni poletne šole sta bila namenjena študentskemu tekmovanju, v okviru katerega so udeleženci v interdisciplinarnih ekipah razvijali prototipe in projektne zasnove na podlagi znanja, ki so ga usvojili med celotedenskim programom. Poletna šola se je zaključila s predstavitvami inovativnih idej o predelavi volne v kakovostne trajnostne proizvode in rešitve.