Prejemnika priznanja Prometej znanosti iz UP PEF

Med osmimi prejemniki priznanja Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju za leto 2025 sta prof. dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič in prof. dr. Tomaž Grušovnik iz UP PEF

Prof. dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič je priznanje prejela za pripravo priročnika o nadarjenosti in nadarjenih Zakaj bi jih učili hoditi, če lahko letijo? (izid leta 2025). Priznanje ji je bilo podeljeno zaradi izjemnega, dolgoletnega in prepoznavnega prispevka h komuniciranju znanosti, zlasti na področju izobraževanja nadarjenih. Znanstvena spoznanja uspešno prenaša v strokovno in širšo javnost, jih približuje vzgojiteljem, učiteljem, staršem, študentom ter drugim ciljnim javnostim in pomembno prispeva k razumevanju pomena zgodnjega prepoznavanja ter razvoja otrokovih potencialov. Njeno delo povezuje raziskovanje, pedagoško prakso, javno komuniciranje in družbeno odgovornost. S številnimi monografijami, priročniki, predavanji, delavnicami, javnimi nastopi ter sodelovanjem v domačem in mednarodnem prostoru pomembno prispeva k popularizaciji znanosti in krepitvi zaupanja javnosti v znanstveno utemeljene pedagoške pristope.

Prof. dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič je priznanje prejela za pripravo priročnika o nadarjenosti in nadarjenih Zakaj bi jih učili hoditi, če lahko letijo? (izid leta 2025) Foto: UP Foto: UP

Prof. dr. Tomaž Grušovnik je priznanje prejel za avtorski deli Okoljski pojmovnik za mlade in Argumenti na krožniku (obe sta izšli leta 2025). Okoljski pojmovnik za mlade in Argumenti na krožniku stojita na dveh tematskih polih, ki se v javnosti pogosto obravnavata ločeno, okoljska kriza na eni strani, etika živali na drugi. Prof. dr. Tomaž Grušovnik ju poveže skozi vprašanje odgovornosti, skozi analizo mehanizmov hotene nevednosti in skozi pedagoško vprašanje, kako se oblikuje presoja. Njegovi nastopi v knjižnici, v časopisju, v nacionalnem radiu in v kulturnem programu Arsa pokažejo sposobnost, da isto jedro argumentacije različno naslovi glede na format in občinstvo, pri čemer ohrani korektnost, razumljivost in zahtevnost. Sodelovanje v kurikularni prenovi doda sistemsko razsežnost, saj se komunikacija znanosti in etike prenese v okvire, ki dolgoročno oblikujejo šolsko izkušnjo otrok in mladih. Prav ta kombinacija javnega dosega, vsebinske prepoznavnosti, dialoga in prenosa v vzgojno izobraževalni sistem utemeljuje, da je prof. dr. Tomaž Grušovnik v obravnavanem letu deloval kot izrazit povezovalec znanstvene misli z javnim prostorom, s posebej vidnim prispevkom k razumevanju trajnostnosti in moralnih dilem sodobne družbe.

Prof. dr. Tomaž Grušovnik je priznanje prejel za avtorski deli Okoljski pojmovnik za mlade in Argumenti na krožniku (obe sta izšli leta 2025) Foto: UP Foto: UP

Med prejemniki priznanja je tudi Univerza v Mariboru za izvajanje projekta oooZnanost! v obdobju 2024–2025, pri katerem je bila Univerza na Primorskem partnerska institucija. Univerza na Primorskem vodilni organizaciji iskreno čestita za prejeto priznanje ter uspešno sodelovanje pri projektu.

SZF komuniciranje znanosti sistematično spodbuja že od leta 2003. O prejemnikih priznanja Prometej znanosti za leto 2025 je odločal odbor v sestavi prof. dr. Irena Lazar, prof. dr. Jože Grdadolnik, Ina Petric, Andraž Ivšek, Samo Kranjec in dr. Mojca Vizjak Pavšič, predsednica Odbora za izbor prejemnikov priznanja Prometej znanosti za leto 2025. Tudi letos je imel odbor zahtevno nalogo, saj je med nominiranimi kandidati prepoznal izjemno raznolikost pristopov, področij in dosežkov. Vse predloge pa je povezovala skupna nit – predanost širjenju znanstvene kulture in zavezanost temu, da znanstveno znanje doseže čim širši krog ljudi.