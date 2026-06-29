Preoblikovanje izobraževanja na področju STEAM prek potopitvenega učenja: začetek projekta ImSTEAM

Projekt Erasmus+ Teacher Academy ImSTEAM, v katerem sodeluje tudi Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem z doc. dr. Sanelo Hudovernik na čelu, združuje univerze, šole, strokovnjake za izobraževalno tehnologijo in organizacije civilne družbe iz Belgije, Hrvaške, Grčije, Italije in Slovenije.

Vendar pa nedavne analize, izvedene v okviru projekta the ImSTEAM, razkrivajo skupni izziv v vseh sodelujočih državah. Čeprav so kompetence, povezane z izobraževanjem na področju STEAM – kot so kritično mišljenje, ustvarjalnost, sodelovanje in reševanje problemov – pogosto vključene v nacionalne učne načrte, se jih redko obravnava v okviru usklajenih okvirov, z izrecnimi metodami ocenjevanja ali jasnimi povezavami z mednarodnimi standardi kompetenc. Hkrati pa se tehnologije za potopitev v virtualni svet, kot sta virtualna realnost (VR) in razširjena realnost (AR), kljub svojemu potencialu za obogatitev učnih izkušenj še vedno precej premalo uporabljajo.

Da bi zapolnili te vrzeli, projekt Erasmus+ Teacher Academy ImSTEAM, v katerem sodeluje tudi Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem z doc. dr. Sanelo Hudovernik na čelu, združuje univerze, šole, strokovnjake za izobraževalno tehnologijo in organizacije civilne družbe iz Belgije, Hrvaške, Grčije, Italije in Slovenije.

Cilj projekta je raziskati, kako lahko tehnologije za potopitev v virtualni svet podpirajo smiselno in pedagoško utemeljeno izobraževanje na področju STEAM. Pomemben prvi korak je bil izveden že maja 2026, ko so se partnerji projekta srečali v Patrasu v Grčiji na delavnici, posvečeni soustvarjanju kompetenčnega okvira ImSTEAM. Namesto da bi izhajali iz razpoložljivih tehnologij, so partnerji uporabili pristop povratnega načrtovanja (backward design), ki temelji na naravoslovnem okviru PISA 2025.

Udeleženci so izhajali iz kompetenc, ki naj bi jih učenci razvijali in izkazovali – na primer razlago znanstvenih pojavov, vrednotenje znanstvenega raziskovanja ter uporabo dokazov pri sprejemanju odločitev – ter nato opredeljevali pedagoška znanja, učne strategije in strokovne kompetence, ki jih za to potrebujejo učitelji.

V mednarodnih in interdisciplinarnih skupinah so partnerji analizirali kompetence učencev ter razpravljali o načinih njihovega vključevanja v različne izobraževalne sisteme. Proces je pomagal prepoznati tudi področja, kjer ima tehnologija manjšo vlogo, kar potrjuje eno izmed temeljnih načel projekta: tehnologija naj podpira pedagogiko, ne pa usmerja njenega razvoja.

Projekt naslavlja širši izziv, ki je bil prepoznan v vseh partnerskih državah. Čeprav številni izobraževalni sistemi poudarjajo pomen kritičnega mišljenja, ustvarjalnosti, sodelovanja in reševanja problemov, učiteljem pogosto primanjkuje jasnih okvirov, orodij za vrednotenje ter pedagoških usmeritev za načrtno razvijanje teh kompetenc v okviru STEAM izobraževanja.

Namen projekta ImSTEAM, ki poteka od letošnjega januarja, je do 31. decembra 2028, na ta izziv odgovoriti z razvojem skupnega evropskega okvira, ki bo povezoval cilje izobraževalnih politik, pedagoško prakso in nastajajoče tehnologije ter prispevati k razvoju sodobnih pristopov poučevanja in učenja.

Dodatne informacije so dosegljive na spletni strani projekta: https://imsteam-project.eu/.