Prestižna mednarodna nagrada Charles R. Goeldner Award za raziskovalca UP FTŠ Turistica

Dekan UP FTŠ Turistica, Emil Juvan PhD Avstralija in Sara Dolnicar, Univerza v Queenslandu, Avstralija in UP FTŠ Turistica

Nagrajeni članek je nastal v mednarodnem raziskovalnem sodelovanju avtorjev:

Emil Juvan , Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica, Slovenija

, Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica, Slovenija Sara Dolnicar , Univerza v Queenslandu, Avstralija, in Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica, Slovenija

, Univerza v Queenslandu, Avstralija, in Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica, Slovenija Bettina Grün , Dunajska univerza za ekonomijo in poslovne vede (WU Vienna), Avstrija

, Dunajska univerza za ekonomijo in poslovne vede (WU Vienna), Avstrija Oscar Zhu, Univerza Zhejiang, Kitajska

Nagrajeni prispevek obravnava pomen terenskih raziskav pri preverjanju teoretično utemeljenih intervencij za spreminjanje vedenja na področju (trajnostnega) turizma. Avtorji v članku poudarjajo, le z raziskovanjem vedenja turistov in drugih deležnikov v dejanskih okoliščinah zanesljivo ocenimo učinkovitost ukrepov, namenjenih spodbujanju bolj trajnostnega ravnanja. Ugotovitve pomembno prispevajo k razvoju znanstveno podprtih pristopov za oblikovanje učinkovitejših politik in praks trajnostnega turizma.

Charles R. Goeldner Award predstavlja eno najuglednejših mednarodnih priznanj na področju raziskav v turizmu. Vsako leto jo prejmejo avtorji najboljšega znanstvenega članka, objavljenega v reviji Journal of Travel Research (faktor vpliva 9,7), eni najvplivnejših in najbolj citiranih znanstvenih revij na področju turizma.

Prejeto priznanje predstavlja pomembno mednarodno potrditev odličnosti raziskovalnega dela raziskovalcev UP FTŠ Turistica ter njihovega uspešnega sodelovanja z vodilnimi svetovnimi raziskovalnimi institucijami. Dosežek hkrati dodatno utrjuje položaj fakultete kot mednarodno prepoznavne raziskovalne ustanove na področju trajnostnega turizma.