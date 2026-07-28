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Prof. dr. Tadeji Jere Jakulin iz UP FTŠ Turistica nagrada za življenjsko delo

Univerza na Primorskem
28. 07. 2026, 7:00 , posodobljeno: 28. 07. 2026, 7:00

Prof. dr. Tadeja Jere Jakulin iz Fakultete za turistične študije – Turistica Univerze na Primorskem, je na mednarodni konferenci IRTP v španskem Montserratu, prejela nagrado za življenjsko delo. Prestižno mednarodno priznanje je poklon njenemu dolgoletnemu raziskovalnemu delu ter pomembnemu prispevku k razvoju področja verskega turizma, romarstva in kulturne dediščine.

Prof. dr. Tadeji Jere Jakulin iz UP FTŠ Turistica nagrada za življenjsko delo

Prof. dr. Tadeja Jere Jakulin iz UP FTŠ Turistica na mednarodni konferenci IRTP v Montserratu.

Foto: UP

Mednarodna konferenca Institute for Religious Tourism and Pilgrimage (IRTP) je med 24. in 27. junijem 2026 potekala v veličastnem okolju samostana Montserrat, enem najpomembnejših romarskih središč v Evropi. Prav tam je prof. dr. Tadeja Jere Jakulin prejela nagrado za življenjsko delo (Lifetime Achievement Award), s katero so organizatorji počastili njen izjemen prispevek k razvoju raziskovanja verskega turizma, romarstva in kulturne dediščine.

Priznanje je izraz spoštovanja do njenega dolgoletnega, predanega in mednarodno prepoznanega raziskovalnega dela. S sistemskim pristopom, povezovanjem raziskovalcev ter aktivnim mednarodnim sodelovanjem je pomembno prispevala k razvoju stroke in njeni večji prepoznavnosti v mednarodnem prostoru.

Posebno simbolno vrednost nagradi daje tudi kraj podelitve. Montserrat, kjer se prepletata bogata duhovna tradicija in živa kulturna dediščina, predstavlja prostor, ki tesno odraža raziskovalna področja, s katerimi se prof. dr. Tadeja Jere Jakulin ukvarja in jih razvija že vrsto let.

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