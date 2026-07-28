Prof. dr. Tadeji Jere Jakulin iz UP FTŠ Turistica nagrada za življenjsko delo

Mednarodna konferenca Institute for Religious Tourism and Pilgrimage (IRTP) je med 24. in 27. junijem 2026 potekala v veličastnem okolju samostana Montserrat, enem najpomembnejših romarskih središč v Evropi. Prav tam je prof. dr. Tadeja Jere Jakulin prejela nagrado za življenjsko delo (Lifetime Achievement Award), s katero so organizatorji počastili njen izjemen prispevek k razvoju raziskovanja verskega turizma, romarstva in kulturne dediščine.

Priznanje je izraz spoštovanja do njenega dolgoletnega, predanega in mednarodno prepoznanega raziskovalnega dela. S sistemskim pristopom, povezovanjem raziskovalcev ter aktivnim mednarodnim sodelovanjem je pomembno prispevala k razvoju stroke in njeni večji prepoznavnosti v mednarodnem prostoru.

Posebno simbolno vrednost nagradi daje tudi kraj podelitve. Montserrat, kjer se prepletata bogata duhovna tradicija in živa kulturna dediščina, predstavlja prostor, ki tesno odraža raziskovalna področja, s katerimi se prof. dr. Tadeja Jere Jakulin ukvarja in jih razvija že vrsto let.