Univerza na Primorskem objavila prvi razpis krajših izobraževanj in usposabljanj za pridobitev mikrodokazil

Programi so ovrednoteni z ECTS kreditnimi točkami , mikrodokazila pa tako omogočajo hitro in prožno pridobivanje novih znanj in kompetenc, ki jih posameznik lahko uveljavlja tudi v nadaljnjem izobraževanju ali na trgu dela.

V ponudbi za študijsko leto 2026/2027 je 24 izobraževanj, ki jih izvaja šest pedagoških članic UP ter UP NEBAP Hub. Vključijo se lahko vsi zainteresirani posamezniki – študenti, zaposleni in širša javnost. Programi so ovrednoteni z ECTS kreditnimi točkami, mikrodokazila pa tako omogočajo hitro in prožno pridobivanje novih znanj in kompetenc, ki jih posameznik lahko uveljavlja tudi v nadaljnjem izobraževanju ali na trgu dela.

Nabor izobraževanj je vsebinsko izjemno raznolik. UP FAMNIT ponuja izobraževanji s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij, in sicer uvod v operacijski sistem Linux ter analizo podatkov v orodju R, UP FVZ pa izobraževanje o sodobnih pristopih h kateterizaciji sečnega mehurja za zaposlene v zdravstveni negi. Na UP FTŠ Turistica se je mogoče usposobiti za trajnostnega koordinatorja v turizmu ali se naučiti, kako urediti dovoljenja za javne prireditve.

UP PEF ponuja izobraževanja o delu z otroki in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami, o poučevanju v dobi umetne inteligence ter o medgeneracijskem povezovanju, UP FM pa med drugim izobraževanja o poslovnem protokolu in bontonu, razvoju blagovne znamke start-up podjetja in vodenju v javni upravi. UP FHŠ naslavlja teme mehkih veščin, kot sta obvladovanje konfliktov v medosebnem komuniciranju in krepitev medijske pismenosti.

Posebej obsežna je ponudba UP NEBAP Hub, namenjena predvsem zaposlenim in študentom v gradbenem ekosistemu – od uporabe IoT tehnologij za spremljanje kakovosti zraka v stavbah in osnov strojnega učenja za arhitekte do razvrščanja lesa po trdnosti ter požarne varnosti fotonapetostnih sistemov in gradbenih konstrukcij. Del te ponudbe je tudi izobraževanje, posvečeno načelom novega evropskega Bauhausa.

Prijave potekajo prek spletne prijavnice, in sicer do 15. avgusta 2026, za izvedbe v prvem semestru oziroma do 15. januarja 2027, za izvedbe v drugem semestru. Foto: UP Foto: UP

Prijave potekajo prek spletne prijavnice, in sicer do 15. avgusta 2026, za izvedbe v prvem semestru oziroma do 15. januarja 2027, za izvedbe v drugem semestru.

Celotna ponudba programov, cenik in besedilo razpisa so na voljo na: https://www.upr.si/si/up--okolje/mikrodokazila/razpis-26-27, za dodatne informacije pa lahko pišete na kompetence@upr.si.

Vljudno vabljeni k prijavi!