Univerza na Primorskem sodeluje v projektu za javno naročanje v skladu z načeli Novega evropskega Bauhausa za soočanje z ekstremnimi podnebnimi pojavi

Projekt AMBIENT temelji na načelih pobude Novega evropskega Bauhausa (NEB), ki povezuje socialno vključenost, trajnost in estetiko z inovacijami na področju naprednih materialov. S povezovanjem teh načel z inovativnimi pristopi trajnostnega javnega naročanja želi AMBIENT postaviti temelje za preobrazbo urbanih prostorov v podnebno prilagodljiva okolja. Projekt bo zato prepoznaval neizpolnjene potrebe javnega naročanja na področju podnebne odpornosti, energetske učinkovitosti in javne blaginje, spodbujal dialog s trgom prek odprtih posvetovanj, dogodkov za povezovanje deležnikov ter analiz vrzeli med ponudbo in povpraševanjem, promoviral inovativne napredne materiale s funkcionalnimi, krožnimi in estetskimi lastnostmi, omogočal izmenjavo znanja in krepitev zmogljivosti javnih naročnikov s pomočjo usposabljanj, smernic in digitalnih orodij ter pripravljal prihodnje postopke inovativnega javnega naročanja, ki bodo v strategije javnega naročanja vključevali trajnost, krožnost in poti standardizacije. Univerza na Primorskem v projektu AMBIENT sodeluje kot projektni partner in prispeva k vzpostavitvi vozlišča Innovation Procurement Knowledge Hub, v okviru katerega razvijajo aktivnosti izmenjave znanja in orodij za spodbujanje inovativnega javnega naročanja.

Projekt bo temeljil tudi na izkušnjah Skupnosti praks Novega evropskega Bauhausa (New European Bauhaus Community of Practice), ki deluje v okviru projekta Big Buyers Working Together. To pionirsko delo, pri katerem so soseske obravnavane kot živi laboratoriji za inovacije in sodelovanje skupnosti, je pokazalo velik potencial povezovanja trajnostnega javnega naročanja z načeli Novega evropskega Bauhausa. AMBIENT bo pridobljena znanja uporabil za krepitev vloge javnih organov kot spodbujevalcev preobrazbe trga. Hkrati bodo mala in srednje velika podjetja, zagonska podjetja ter raziskovalne organizacije pridobili lažji dostop do trga, prebivalci pa bodo deležni odpornejših, vključujočih in trajnostnih javnih prostorov.

Za doseganje zastavljenih ciljev bo AMBIENT vzpostavil celovito in strukturirano bazo znanja o potrebah javnega sektorja ter sistemskih ovirah za uvajanje naprednih materialov, ki prispevajo k večji podnebni odpornosti na ekstremne podnebne pojave. Projekt bo identificiral, ovrednotil in uskladil obstoječe rešitve na področju naprednih materialov s potrebami javnega sektorja ter tako premostil vrzel med potrebami na strani povpraševanja in inovacijami na strani ponudbe. Na podlagi teh rezultatov bo javnim naročnikom zagotovil orodja, strategije in programe za krepitev zmogljivosti, potrebne za izvajanje inovativnih postopkov javnega naročanja, zlasti tistih, ki spodbujajo uporabo naprednih materialov. Pri tem bo zagotavljal, da bodo ti postopki odgovarjali na potrebe podnebne odpornosti ter bili usklajeni z vrednotami Novega evropskega Bauhausa.

Koordinatorka projekta Raquel Ares iz organizacije SILO, je ob začetku projekta poudarila: "AMBIENT želi pokazati, kako lahko sodelovanje spodbuja pomembne inovacije. S povezovanjem javnih naročnikov, raziskovalcev, predstavnikov industrije in strokovnjakov za inovacije iz vse Evrope ustvarjamo pogoje, da bodo napredni materiali postali del naslednje generacije trajnostne in odporne javne infrastrukture. Veselim se, da bo projekt javnim organom zagotovil znanje, partnerstva in orodja, ki jih potrebujejo, da bo inovativno javno naročanje postalo bolj strateško, dostopno in učinkovito ter bo prinašalo konkretne koristi prebivalcem."