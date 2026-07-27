Univerze T4EU združile moči v projektu T-RISE za krepitev regionalnih inovacijskih ekosistemov po Evropi

Projekt T-RISE se uvršča med 35 projektov, ki so na izjemno konkurenčnem razpisu pobude EIT Higher Education Initiative prejeli evropsko financiranje. Na razpis je prispelo kar 138 prijav z vse Evrope, kar dodatno potrjuje kakovost in mednarodni pomen izbranih projektov. EIT HEI je edina evropska pobuda, namenjena izključno krepitvi inovacijske in podjetniške vloge visokošolskih ustanov. Univerzam omogoča razvoj podjetniške kulture, pospešuje prenos znanja v prakso ter jih krepi kot ključne akterje evropskega inovacijskega ekosistema.

Prebojne inovacije nastajajo tam, kjer se povezujejo znanje, raziskave in podjetništvo. Prav s tem ciljem je nastal projekt T-RISE, ki spodbuja tesnejše sodelovanje med univerzami, raziskovalnimi organizacijami, gospodarstvom in regionalnimi deležniki ter ustvarja spodbudno okolje za razvoj trajnostnega in digitalno podprtega podjetništva. Projekt koordinira Univerza v Alicanteju (Španija), v njem pa kot projektni partnerji sodelujejo še Univerza Jean Monnet Saint-Étienne (Francija), Univerza na Primorskem (Slovenija), Univerza Vytautasa Magnusa (Litva), Katoliška univerza Portugalske, Univerza v Šleziji (Poljska), META Group (Italija) in Alicante Science Park (Španija). Kot pridruženi partnerji se projektu pridružujejo še Univerza Saarland (Nemčija), Univerza v Trstu (Italija), Državna univerza Mariupol (Ukrajina), Estonska akademija umetnosti (Estonija), Univerza v Sofiji »Sveti Kliment Ohridski« (Bolgarija) ter podjetje Vizzuality (Španija).

Univerza na Primorskem (Center za razvoj in prenos znanja, Fakulteta za management) bo kot vodja delovnega sklopa 7 odgovorna za področje komuniciranja in diseminacije. Njena naloga bo koordinacija aktivnosti za učinkovito razširjanje projektnih rezultatov, vključevanje deležnikov ter krepitev dolgoročne prepoznavnosti in trajnostnega učinka projekta T-RISE.

Univerza na Primorskem (Center za razvoj in prenos znanja, Fakulteta za management) bo kot vodja delovnega sklopa 7 odgovorna za področje komuniciranja in diseminacije. Foto: UP Foto: UP

Partnerji bodo s projektom spodbujali razvoj močnejših regionalnih inovacijskih ekosistemov, pri čemer bodo posebno pozornost namenili trajnostnemu in digitalno podprtemu podjetništvu ter krepitvi sodelovanja med visokošolskimi ustanovami, gospodarstvom, raziskovalnimi organizacijami in regionalnimi deležniki.

Eden ključnih rezultatov projekta bo vzpostavitev skupne pisarne za inovacije (Joint Innovation Office) zavezništva Transform4Europe, ki bo partnerjem zagotavljala usklajeno podporo na področjih inovacij, podjetništva in prenosa znanja. Hkrati bo projekt razvil nabor inovativnih mikrodokazil za študente, raziskovalce in zaposlene ter vzpostavil programe inkubacije, pospeševanja razvoja in mentorstva za podporo nastajanju ter rasti zagonskih in odcepljenih podjetij.

V ospredju projekta so trajnostni razvoj, zeleni prehod in digitalna preobrazba. Udeležencem bo omogočil pridobivanje znanja, kompetenc in podpore, potrebnih za uspešen prenos raziskovalnih dosežkov v inovacije z gospodarskim potencialom. Obenem bo okrepil dolgoročno sodelovanje z ekosistemom Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT), predvsem z mrežami EIT Climate-KIC, EIT RawMaterials in 28DIGITAL, s čimer bo študentom, raziskovalcem, podjetnikom in inovatorjem odprl nove priložnosti za vključevanje v evropske programe na področju inovacij in podjetništva.

S povezovanjem znanja, izkušenj in regionalnih mrež univerz, inovacijskih organizacij ter industrijskih partnerjev projekt T-RISE pomembno prispeva k razvoju bolj povezanih, odpornih in inovacijsko naravnanih regionalnih ekosistemov po Evropi. Hkrati uresničuje skupno vizijo zavezništva Transform4Europe: izobraževati podjetne ustvarjalce znanja, spodbujati inovacije z družbenim učinkom ter krepiti vlogo evropskih univerz kot ključnih nosilk trajnostnega razvoja, konkurenčnosti in regionalnega razvoja.