UP kot koordinator pridobila projekt Obzorja Evropa MOSAIC

Na Univerzi na Primorskem sta v projekt vključeni dve enoti. UP Fakulteta za tehnologijo polimerov (UP FTPO) ter Center za razvoj in prenos znanja (CRPZ UP FM)

Glavni cilj projekta MOSAIC je razvoj in integracija tehnologij za modularno gradnjo inteligentnih konstrukcij v gradbeništvu. V projektu bo razvit nov razred polimernih kompozitov, ki bodo sposobni zaznavanja poškodb, samoceljenja in reverzibilnega spajanja komponent. Tak pristop bo omogočil izdelavo lahkih gradbenih komponent, ki se predizdelajo v nadzorovanem okolju ter se s pomočjo reverzibilnih adheziv hitro sestavijo na gradbišču. S tem se skrajša čas gradnje, zmanjša poraba materiala in poveča kakovost, sposobnost samodejnega zaznavanja stanja in samoceljenja pa podaljša življenjsko dobo konstrukcij ter zniža stroške vzdrževanja. Ker je komponente mogoče znova razstaviti, jih je ob koncu uporabe mogoče ponovno uporabiti ali reciklirati, kar podpira načela krožnega gospodarstva. Uporabnost razvitih rešitev bo prikazana na dveh ključnih aplikacijah - v mostogradnji in gradnji stavb.

Projekt se odziva na trajnostne izzive gradbeništva, ki v EU povzroča 37 % emisij toplogrednih plinov in 35 % vseh odpadkov Foto: UP Foto: UP

Na Univerzi na Primorskem sta v projekt vključeni dve enoti. UP Fakulteta za tehnologijo polimerov (UP FTPO) je vodila prijavo projekta in ima osrednjo strokovno vlogo pri razvoju inteligentih kompozitnih materialov za aplikacije v gradbeništvu, obenem pa bo skrbela za koordinacijo in vodenje projekta. Center za razvoj in prenos znanja (CRPZ UP FM) pa bo prevzel vidike tržnih raziskav, razvoja poslovnih modelov ter strategijo intelektualne lastnine in izkoriščanja rezultatov.

Konzorcij pod vodstvom Univerze na Primorskem povezuje 15 partnerjev iz sedmih evropskih držav: vodilne raziskovalne ustanove (TU Delft, Technical University of Leoben, Budapest University of Technology and Economics, OST – Eastern Switzerland University of Applied Sciences), tehnološke in razvojne centre (Fundación AITIIP, Polymer Competence Center Leoben) ter industrijske partnerje (Kansai Helios Slovenija, FiberCore, Fiber Elements, Haskoning, IRIS Technology Solutions, HOLOSS, UNE, Navarro Llima Abogados S.L). Projekt bo potekal 48 mesecev, skupna višina nepovratnih sredstev pa znaša dobrih 6 milijonov evrov.

Projekt se odziva na trajnostne izzive gradbeništva, ki v EU povzroča 37 % emisij toplogrednih plinov in 35 % vseh odpadkov. Med pričakovanimi učinki so vsaj 30 % nižji obratovalni stroški, najmanj 20 % daljša življenjska doba konstrukcij in več kot 25 % manjši ogljični odtis v celotnem življenjskem ciklu.

Pridobitev projekta, ki ga Univerza na Primorskem vodi kot koordinator, potrjuje raziskovalno odličnost in mednarodno prepoznavnost univerze na področju polimernih kompozitov. Sodelovanje z vodilnimi evropskimi raziskovalnimi in industrijskimi partnerji hkrati odpira nove priložnosti za razvoj, prenos znanja in vključevanje študentov v mednarodno raziskovalno okolje. Vabljeni k spremljanju prihodnjih objav o poteku projekta.