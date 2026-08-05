UP uspešno prestala vmesno evalvacijo kadrovske strategije za raziskovalce HRS4R in ohranila priznanje HR Excellence in Research

Evropska komisija je na podlagi pregleda doseženega napredka potrdila, da UP lahko še naprej uporablja priznanje HR Excellence in Research.

V ocenjevalnem poročilu so zunanji ocenjevalci UP pohvalili za celovit in dosleden pristop k izvajanju strategije HRS4R ter za prizadevanja pri uresničevanju načel Evropske listine za raziskovalce. Posebej so izpostavili, da je univerza pripravila kakovostno analizo stanja in akcijski načrt, ki v celoti ustrezata zahtevam za ohranitev priznanja HR Excellence in Research.

Med ključnimi prednostmi univerze poročilo navaja celovito izvajanje načel Evropske listine za raziskovalce, dobro vzpostavljen sistem odprtega, preglednega in na dosežkih temelječega zaposlovanja raziskovalcev (OTM-R), podporo odprti znanosti, raziskovalni etiki, vključevanju in dobremu počutju zaposlenih ter številne aktivnosti na področju mentorstva, kariernega razvoja in mednarodnega sodelovanja, tudi v okviru evropske univerze Transform4Europe.

Uspešno zaključena vmesna evalvacija predstavlja pomembno potrditev dosedanjega dela UP in dodatno spodbudo za nadaljnje izboljševanje raziskovalnega okolja, razvoj kariere raziskovalcev ter krepitev mednarodne prepoznavnosti univerze kot privlačnega delodajalca na področju raziskovanja in inovacij.

Izvajanje HRS4R na Univerzi na Primorskem lahko spremljate tukaj.